Jagged Alliance 3 erscheint noch in diesem Monat für Konsolen

Haemimont Games hat angekündigt, dass es Jagged Alliance 3 in ein paar Wochen auf Konsolen bringen wird. Der Entwickler hat ein Datum festgelegt, an dem der Titel auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 erscheinen wird, nämlich den 16. November 2023.

Die Konsolenversion des Spiels wurde so umgebaut, dass sie für eine Controller-Eingabe geeignet ist, und wurde auch so gebaut, dass sie Cross-Gen-Multiplayer unterstützen kann. Das bedeutet, dass Spieler auf verschiedenen Konsolengenerationen derselben Familie in den Multiplayer-Modi zusammenarbeiten können.

Uns wurde gesagt, dass jeder, der das Spiel für 49,99 £ / 59,99 € vorbestellt, zwei Tage Vorabzugang vor der vollständigen Veröffentlichung am 16. November erhält und dass Vorbesteller derzeit einen Rabatt von 20 % erhalten.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie unbedingt unsere Gedanken zu Jagged Alliance 3 in unserer Rezension hier.