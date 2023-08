HQ

Jagged Alliance 3 ist ein Beispiel für ein Spiel, das dich in die Falle lockt, dich tritt, wenn du liegst, und eine scharfe Granate neben deinem leblosen Körper hinterlässt. Du schlüpfst in die Rolle eines Kommandeurs einer internationalen Söldnertruppe und dein Ziel ist es, den Anführer eines fiktiven Staates zu finden und zu retten. Deine Reise führt dich durch Dschungel, über Inseln und über Kontinente, um den vermissten Staatschef zu finden und zu retten. Auf dem Weg dorthin wirst du jedoch Menschen ermorden, Diamantenminen übernehmen und allgemein unangenehm sein.

Als ich anfangs schrieb, dass diese Serie ein bisschen wie eine Ohrfeige ist, dann war das sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Der zweite Titel hat mir sehr gut gefallen und der dritte tritt in die gleichen Fußstapfen. Wenn Sie dachten, XCOM sei ein bisschen überwältigend, ist dies ein Schritt nach oben. Weitere äußere Faktoren beeinflussen, ob Schüsse landen, und Sie können nicht sehen, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie im rundenbasierten Kampfmodus treffen. Dank des Fehlens eines richtigen Trainingsmodus ist es sehr klar, dass Sie sterben und lernen oder gute Anleitungen im Internet verwenden müssen. Ich hatte den Vorteil, dass ich mit den Vorgängern vertraut war, was meine Reise erleichterte. Davon abgesehen ist es konzeptionell absolut brillant. Alle Soldaten, die du rekrutierst, sind keine gesichtslosen Zombies, sondern haben Sprachausgabe und Hintergrundgeschichten, und das verleiht dem Spiel viel mehr Persönlichkeit als vielen Konkurrenten.

Die Persönlichkeit der Truppen hilft dir, den Schwierigkeitsgrad zu überstehen, auch wenn der Verlust der Soldaten schmerzt. Deine Truppen sind dauerhaft tot, wenn sie im Kampf fallen, da du besiegte Kameraden im Kampf nicht stabilisieren kannst, sind sie für immer weg. Je nach Einkommen kannst du unerfahrene Söldner oder reine Tötungsmaschinen rekrutieren. Am Anfang wird man wahrscheinlich nur für ein paar Tage die billigsten kaufen können, und ich denke, das ist ein cooles Konzept. Sie kaufen keine Soldaten, die immer Ihnen gehören, sondern Sie mieten Soldaten für eine bestimmte Anzahl von Tagen, und wenn Sie ihre Bemühungen zu schätzen wissen, können Sie ihre Anstellung verlängern. Es ist wahrscheinlich der Höhepunkt des Spiels, mit seinen Finanzen zu jonglieren, um die beste temporäre Streitmacht auf dieser Seite des Äquators zu erschaffen.

Um deine Kräfte bei der Jagd nach dem vermissten Anführer aufzubauen, musst du Missionen in Zonen ausführen und Diamantenminen übernehmen. Die Kampagnenkarte ist riesig und in ein rasterbasiertes Netzwerk unterteilt. Du reist zwischen diesen und jedes einzelne Feld hat eine eigene Karte mit Charakteren, Gegenständen, die es zu finden gilt, und potenziellen Missionen. Das Ausmaß und das Tempo bedeuten, dass Sie beim ersten Durchspielen ein 48-60-stündiges Erlebnis haben. Es ist eine Reise, die ich denjenigen mit etwas Erfahrung in diesem Genre wärmstens empfehlen kann, aber für andere gilt: Bereiten Sie sich auf ein hoffnungslos frustrierendes Spiel vor, dem Sie viel Zeit widmen müssen.

Für den Spieler, der neu im Genre ist, wartet eine Feuertaufe ohne Gnade. Vor allem, wenn man ohne Führer hineingeht. Selbst wenn einfachere Einstellungen aktiviert sind, kann es eine Herausforderung sein, und ich fand sogar die Standardeinstellung manchmal herausfordernd. Es ist eine große Eintrittsbarriere. Trotz des Schwierigkeitsgrades gibt es niemanden, der Ihnen hilft, die Funktionsweise des Spiels zu verstehen, und einige Mechanismen werden überhaupt nicht wirklich erklärt. Denken Sie daran, wenn Sie neugierig sind. Ansonsten ist es für mich eine der Überraschungen des Jahres. Haemimont Games hat es entwickelt und es ist nicht einfach, eine etablierte Serie zu übernehmen. Sicher, das Studio hat Erfahrung mit historischen Echtzeit-Strategiespielen und seiner preisgekrönten Tropico-Serie, aber ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob die Erfahrung mit Tropico den Entwicklern beim Design der Welt geholfen hat, die tropischer Natur ist und durchweg gut gemacht ist.

Ich mag die Landschaft und die Umgebung sehr. Das Kartendesign ist relativ geradlinig und einfach, es gibt jedoch immer einen Turm, in dem sich ein Scharfschütze positionieren kann, oder ein Hindernis, in dem Soldaten hingelegt werden können, um hindurchzuschießen. Die Umgebungen ermutigen dich, perfekte Hinterhalte und Strategien zu entwickeln. Genau wie in XCOM hast du unterschiedlich viel Deckung, und einige schützen dich überhaupt nicht, während andere niemals zerstört werden können. Das ist ein Aspekt des Designs dieses Abenteuers, den ich sowohl mag als auch nicht mag. Die Regeln sind nicht klar, was bei mehreren Gelegenheiten zu Frustration geführt hat. Gleichzeitig liebe ich die chaotische Natur, da sie mir mit ihrer Zerstörung eine gewisse Bad Company 2-Atmosphäre verleiht.

Kämpfe können wirklich in beide Richtungen gehen. Selbst wenn du vorausgeplant hast, indem du Ausrüstung in den Städten gekauft oder einen nicht ganz so verlassenen Bunker während der Öffnungszeiten des Titels geplündert hast, kann ein Schuss einen Rausch aus Explosionen, Maschinengewehrfeuer und schierer Zerstörung auslösen. Wenn du zielst, kannst du dies manuell tun, ähnlich wie das System in Phoenix Point oder mit Optionen zur Auswahl von Körperteilen. Je nachdem, wie du stehst, wie du dich vor dem Feind schützt, ob du dich duckst, liegst oder welche Fähigkeiten die Soldaten haben, werden die Trefferchancen beeinflusst. Wenn du dich schleichen und jemanden mit einem Messer töten willst, musst du gute Fähigkeiten haben und das besagte Menü öffnen und auf den rechten Körperteil drücken. Wenn Sie versuchen, jemanden ohne diese Schritte zu erstechen, werden Sie entdeckt. Ein Großteil des Spiels dreht sich darum, herauszufinden, was was bewirkt, und durch Erfahrung eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Schüsse wahrscheinlich treffen und welche garantiert verfehlen werden. Dies bestimmt den Ausgang schwierigerer Kämpfe und ist die Hauptursache für die Schwierigkeit. Manchmal gibt es keine Erklärungen, die man sehen kann, und damit muss man hier leben.

Der Rest des Titels, in Echtzeit auf den Karten herumzulaufen, Missionen zu erfüllen, mit Menschen und Feinden zu sprechen und so weiter, ist unbeschwert. Es belohnt Ihre Neugier und Erkundung, kann Sie aber auch in Schwierigkeiten bringen, wenn Sie nicht aufpassen. Du kannst Soldaten außerhalb des Kampfes individuell steuern und sogar wie in einem altmodischen isometrischen Rollenspiel herumschleichen. Es ist einfach, Truppen im Voraus zu positionieren, und das ist ein Schlüssel zum Erfolg, und ich weiß es zu schätzen, dass man vor jeder Schlacht mehr Kontrolle über die Positionierung und Planung hat, obwohl dies für das Genre ziemlich ungewöhnlich ist.

Natürlich hilft es auch, deine Truppen mit Waffen, richtiger Munition, Schutzkleidung, wenn du sie finden kannst, und vielem mehr auszustatten. Jeder Söldner hat eine begrenzte Menge an Inventarplatz, also musst du dir gut überlegen. Einige haben auch andere Fähigkeiten wie Hacken, das Öffnen von Schlössern und das schnellere Heilen von Soldaten, daher ist es wichtig zu wissen, wer was tut. In vielerlei Hinsicht ähnelt es einem isometrischen Rollenspiel, obwohl es als taktisches rundenbasiertes Strategiespiel mit Echtzeitelementen beschrieben wird.

Ich bin mehr als zufrieden mit meiner Zeit in diesem Action-Spektakel. Es ist eine würdige Fortsetzung der etablierten Titel der Serie. Allerdings ist der berüchtigte Humor so schlecht, dass ich diese Seite der Serie abschreiben muss. Es gibt sich wirklich Mühe, sich über die Dinge lustig zu machen, aber es gelingt ihm nicht wirklich. Es gibt einen gewissen Mangel an Flair im Schreiben und in der Erzählung, der alles im Spiel durchdringt. Ich denke, das liegt daran, dass sich das Spiel darauf konzentriert, was von den Kommentaren der Truppen ablenkt. Es ist das Gameplay, das das Ganze am Laufen hält. Es geschieht mit Finesse, Stil und Komplexität. Ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, Dinge wie die Notwendigkeit zu erwähnen, Ausrüstung zu reparieren, Truppen auszuruhen und ständig Einkommen zu haben, sonst verliert man schnell. Da es ein bisschen wie eine Zwiebel mit vielen Schichten ist, gibt es 150 Möglichkeiten, eine Kampagne zu scheitern, und viele der Gründe werden erst deutlich, wenn es zu spät ist. Man muss in der Lage sein, neu zu starten, man muss bereit sein, Fehler zu machen und Treffer einzustecken. Das Spiel zögert nicht, dich zu treten, wenn du am Boden liegst.

Sound und Grafik sind wahrscheinlich das Letzte, was einen Strategie-Enthusiasten interessiert, aber hier übertrifft es die Erwartungen. Das Spiel sieht knackig und einladend aus, und es klingt großartig und es gibt wenig zu beanstanden. Was ich am Rande erwähnen kann, ist, dass der Soundmix manchmal etwas zu kurz kommt. Die Dinge können etwas zu hoch oder zu niedrig sein, was sich in einigen Sequenzen bemerkbar macht. Außerdem verhalten sich einige Schatten etwas seltsam. Ansonsten bin ich mit den technischen Aspekten mehr als zufrieden, und ich hatte das Glück, nicht auf viele Fehler zu stoßen. Es war eine relativ schmerzlose Erfahrung und ich musste noch nie wegen dieser Art von Problemen neu laden oder aufhören. Ich habe jedoch eine hohe Schwelle dafür, so dass Ihre Erfahrung variieren kann.

Wenn du gerne herausgefordert wirst, wenn du das zweite Spiel geliebt hast oder wenn du mit XCOM einen Fuß im Genre hast, besitzt du dieses Spiel wahrscheinlich bereits. Jagged Alliance 3 ist eine Hommage an seinen Vorgänger und ist einer der stärkeren rundenbasierten Titel des Jahres. Es ist intensiv, schwierig und schafft es, mit seinem süchtig machenden Gameplay zu verzaubern. Wenn Sie völlig neu in diesem Genre sind, versucht es sehr, Sie davon abzubringen, weiterzuspielen, aber wenn Sie sich mit dem Setup vertraut machen, ändert sich alles. Ich hätte mir etwas mehr Klarheit bei bestimmten Gameplay-Elementen gewünscht, insbesondere finde ich, dass Stealth etwas zu unberechenbar ist. Insgesamt ist es jedoch eine großartige Fortsetzung der Serie und ein gutes Spiel für Veteranen des Genres.