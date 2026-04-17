Jacob Elordi und Margaret Qualley navigieren in einer postapokalyptischen Welt in Ridley Scotts The Dog Stars

Nachdem er uns mit Napoleon zum Geschichtsunterricht geführt und dann mit Gladiator 2 reine Zuschauersportarten geliefert hat, ist Ridley Scotts nächstes filmisches Projekt eine Adaption des Romans von Peter Heller aus dem Jahr 2012 The Dog Stars. Es ist ein postapokalyptisches Drama, das in einer Welt spielt, die von einem Virus verwüstet wurde, das die Menschheit ausgelöscht hat.

Wir alle kennen diese Art von Geschichte, aber im Gegensatz zu The Last of Us oder 28 Years Later hinterlässt das Virus, das die Menschheit auslöscht, keine fleischhungrigen Monster zurück. Stattdessen bleiben Reaper zurück, Aasfresser, die die Welt durchstreifen und nach Vorräten suchen, die sie aus den wenigen verbliebenen Gemeinden holen können. Jacob Elordi spielt Hig, einen Piloten, der seine Frau durch das Virus verloren hat. In seinem alten Flugzeug beginnt er, mysteriöse Signale zu empfangen, denen er im Verlauf der Handlung des Films folgen wird.

Der Film spielt außerdem Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney und viele weitere mit, was diesem neuen Scott-Film eine ziemlich mit Stars gespickte Besetzung verleiht. Schau dir den Trailer unten selbst an. The Dog Stars feiert am 28. August Premiere in den Kinos.