Jack Draper kommt nächste Woche auf die Liste der Rückmeldungen von Monte-Carlo Masters

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Die Tennis-Sandplatz-Saison beginnt diese Woche mit dem ersten Hauptturnier der ATP, den Monte-Carlo Masters, zwischen dem 5. und 12. April. Allerdings wird es einige sinnvolle Rückzüge geben: Novak Djokovic hat bereits bestätigt, dass er das Turnier verpassen wird (erstmals seit 2011), ebenso wie Taylor Fritz. Am Dienstag haben zwei weitere Spieler angekündigt, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen: der Brite Jack Draper und der Amerikaner Sebastian Korda.

Draper erlitt bei den US Open eine Verletzung und fiel mehrere Monate aus, bevor er in diesem Jahr ein starkes Comeback feierte, unter anderem gegen Novak Djokovic in Indian Wells. Allerdings verlor er sein Eröffnungsmatch beim Miami Open, was seine Rückkehr auf den Tennisplatz weiter verzögert: Vielleicht ist sein nächstes Turnier das ATP 500 Barcelona Open vom 13. bis 19. April.

Ihre Plätze im Hauptfeld der Monte-Carlo Masters wurden von Sebastián Báez, Daniel Altmaier, Térence Atmane und Giovanni Mpetshi Perricard besetzt.