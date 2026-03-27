Novak Djokovic tritt in Monte-Carlo zurück, das erste Mal seit 2011, dass er das Turnier verpasst

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Novak Djokovics Saison 2026 erreichte seinen Höhepunkt, als er das Finale der Australian Open erreichte, doch seitdem ist der Serbe größtenteils inaktiv und hat damit wahrscheinlich Stärken für den bevorstehenden Grand Slam gerettet. Der 38-jährige serbische Spieler hat bestätigt, dass er das Monte-Carlo Masters verpassen wird, was das erste Mal seit 2011 ist, dass er das Masters-1.000-Turnier in Monaco verpasst.

Djokovic verpasste zuvor die laufenden Miami Open und schied in der Runde der letzten 16 bei Indian Wells aus, verlor in drei Sätzen und einem entscheidenden Tiebreak, das mit 7:5 endete.

Das Monte-Carlo Masters, das erste Masters 1.000 der Sandsaison, findet vom 5. bis 12. April statt, wobei Carlos Alcaraz die 1.000 Punkte verteidigt, die für den Verbleib der Weltranglistenersten entscheiden könnten. Die Ausgabe 2026 der Rolex Monte-Carlo Masters wird ebenfalls auf Taylor Fritz und Ben Shelton verzichten.

Nachdem er sich von zwei Turnieren in Folge zurückgezogen hatte, könnte Djokovics Rückkehr in Madrid oder Rom erfolgen – wichtige Turniere zur körperlichen Vorbereitung auf Roland Garros im Juni.