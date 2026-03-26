Italiens Trainer Gattuso steht heute Abend "dem wichtigsten Spiel seiner Karriere" gegen Nordirland bevor.

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Italien hat keinen Spielraum für Fehler, wenn sie nächsten Monat an der Weltmeisterschaft teilnehmen wollen, und sie müssen die kommenden beiden Spiele der europäischen Qualifikation gewinnen, beginnend heute Abend mit einem Spiel gegen Nordirland um 20:45 Uhr MET, 19:45 GMT. Wenn Italien heute Abend gewinnt, treffen sie am Dienstag, den 31. März, auf Wales oder Bosnien und Herzegowina und schließen sich dann Gruppe B (Kanada, Katar, Schweiz) an.

Theoretisch sind sie große Favoriten für beide Spiele (Italien liegt auf Platz 12 in der FIFA-Rangliste, Nordirland auf Platz 69), aber das waren sie auch 2018, als sie gegen Schweden verloren, und vier Jahre später, als sie gegen Nordmazedonien verloren. Zwei Weltmeisterschaften in Folge verpasst – für ein Land, das viermal die Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Italiens Trainer Gennaro Gattuso sagte in einem Artikel in La Gazzeta dello Sport, dass dies "sicherlich das wichtigste Spiel meiner Karriere ist, auch wenn ich schon seit ein paar Jahren trainiere", und dass er schlaflose Nächte hatte: "Ich würde lügen, wenn ich das sage, wenn ich nachts meinen Kopf aufs Kissen lege, Ich habe die Stimmen nicht gehört, die sagten: "Bring uns zur Weltmeisterschaft, bring uns zur Weltmeisterschaft, bring uns zur Weltmeisterschaft."

"Das gesagt, bin ich vorbereitet, und glaub mir, ich denke nicht daran, dass es schlecht läuft. Ich will positiv denken, groß denken", fügte Gattuso hinzu (über ESPN).