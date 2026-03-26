Italien, Schweden, die Türkei und Polen setzen sich durch und erreichen das WM-Qualifikationsfinale

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Die Halbfinals der letzten Runde der WM-Qualifikation 2026 endeten mit wenigen Überraschungen, da die größten Teams sich für den FIFA-Wettbewerb im nächsten Sommer näher geholt haben. Das sind Türkei, Polen, Italien, Schweden, Dänemark, Kosovo, Tschechien und Bosnien und Herzegowina.

Vielleicht das am meisten erwartete Spiel, angesichts der Bedeutung der Mannschaft, ließ Italien Nordirland wenige Optionen: Sandro Tonali von Newcastle und Moise Kean von Fiorentina trafen gegen ein Team, das keine Torchancen hatte.

Dänemark deklassierte Nordmazedonien mit einem Doppelpack von Gustav Isaksen aus Lazio in zwei Minuten mit 4:0, und Viktor Gyokeres konnte der Erwartung mit einem Hattrick für Schweden gegen die Ukraine gerecht werden, ein Spiel in Valencia, das als Heimstadion der Ukraine fungierte.



Türkei 1-0 Rumänien



Polen 2:1 Albanien



Italien 2:0 Nordirland



Slowakei 3-4 Kosovo



Ukraine 1-3 Schweden



Tschechien 2(4)-2(3) Irland



Dänemark 4:0 Nordmazedonien



Wales 1(2)-1(4) Bosnien und Herzegowina



WM-Qualifikationsfinale am Dienstag, den 31. März:

Die Endspiele der WM-Qualifikation in Europa finden nächsten Dienstag statt, alle starten zur gleichen Zeit. So können Sie die europäischen Qualifikationsspiele verfolgen.



Italien gegen Bosnien und Herzegowina



Polen gegen Schweden



Türkei gegen Kosovo



Dänemark gegen Tschechische Republik

