Wie man die Europameisterschafts-Qualifikationsspiele vom 26. bis 31. März live anschaut

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Die letzte Runde der WM-Qualifikation beginnt heute, Donnerstag, den 26. März, mit wichtigen Spielen für Italien, Dänemark, Schweden, Polen und die Türkei. Insgesamt spielen heute Abend 16 Teams, und 8 werden ausgeschieden. Am 31. März bleiben nur noch vier übrig und nehmen damit die letzten vier verfügbaren Plätze für die Weltmeisterschaft im Juni ein.

Von den 16 teilnehmenden Teams wurden 12 im vorherigen Qualifikationsprozess Vizemeister: Slowakei, Kosovo, Dänemark, Ukraine, Türkei, Republik Irland, Polen, Bosnien und Herzegowina, Italien, Wales, Albanien und Tschechien. Vier wurden aufgrund ihrer besten Ergebnisse in der vorherigen UEFA Nations League hinzugefügt: Rumänien, Schweden, Nordmazedonien und Nordirland.



Italien gegen Nordirland: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Wales gegen Bosnien und Herzegowina: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Ukraine gegen Schweden: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Polen gegen Albanien: 20:45 MET, 19:45 GMT



Türkei gegen Rumänien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 GMT



Slowakei gegen Kosovo: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Dänemark gegen Nordmazedonien: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Tschechische Republik gegen Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Gleichzeitig entscheiden die Interkonföderation-Play-offs die beiden anderen verbleibenden Plätze im FIFA-Wettbewerb in diesem Sommer, ebenfalls am 26. und 31. März:



Bolivien gegen Suriname: 23:00 MEZ, 22:00 GMT



Neukaledonien gegen Jamaika: 04:00 MEZ, 03:00 GMT (Freitag)



Wie man die europäischen Qualifikationsspiele vom 26. bis 31. März anschaut

Die UEFA wird all diese Spiele auf verschiedenen Sendern auf dem Kontinent übertragen. Nicht jedes Spiel ist in allen Ländern verfügbar, aber du findest eine Auswahl an Matches über ein Premium-Abonnement bei der UEFA. Fernsehen.

Darüber hinaus sind dies die europäischen Übertragungsanstalten, die die WM-Qualifikationsspiele in Europa übertragen:



Belgien: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio



Bosnien und Herzegowina: BHRT, Arena Sport



Bulgarien: BNT, gong.bg



Kroatien: gol



Zypern: CyBC, Cytavision



Tschechien: CT Sport, Sport1 TV



Dänemark: TV2 PLAY



Estland: ERR



Finnland: MTV Katsomo, Yle Areena



Frankreich: lequipe.fr, TF1+



Georgia: Channel1, Silk TV (Silknet)



Deutschland: ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio live



Griechenland: alphatv, NOVA Griechenland



Ungarn: M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+



Island: Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2



Italien: RAI PLAY, Sky Sport



Niederlande: NOS, Ziggo Sport



Norwegen: TV 2 Play



Polen: Polsat Box Go, TVP Sport



Portugal: RTP Portugal, Sport TV Portugal



Republik Irland: RTÉ, Virgin Media Ireland



Rumänien: Antena 1, CLEVER MEDIA RUMÄNIEN, Digi Sport



Serbien: Arena Sport, RTS Serbien



Slowakei: STVR Sport, Sport1 TV



Slowenien: Sportklub



Spanien: RTVE PLAY, UEFA.tv



Schweden: Viaplay



Schweiz: RSI, RTS, SRF, DAZN



Türkei: EXXEN, S Sport TV



Ukraine: Megogo



Vereinigtes Königreich: BBC iPlayer, ITV1, S4C Clic, Prime Video UK

