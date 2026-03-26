Wie man die Europameisterschafts-Qualifikationsspiele vom 26. bis 31. März live anschaut
Hier ist eine Liste der Kommentatoren der europäischen Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft diese Woche.
Die letzte Runde der WM-Qualifikation beginnt heute, Donnerstag, den 26. März, mit wichtigen Spielen für Italien, Dänemark, Schweden, Polen und die Türkei. Insgesamt spielen heute Abend 16 Teams, und 8 werden ausgeschieden. Am 31. März bleiben nur noch vier übrig und nehmen damit die letzten vier verfügbaren Plätze für die Weltmeisterschaft im Juni ein.
Von den 16 teilnehmenden Teams wurden 12 im vorherigen Qualifikationsprozess Vizemeister: Slowakei, Kosovo, Dänemark, Ukraine, Türkei, Republik Irland, Polen, Bosnien und Herzegowina, Italien, Wales, Albanien und Tschechien. Vier wurden aufgrund ihrer besten Ergebnisse in der vorherigen UEFA Nations League hinzugefügt: Rumänien, Schweden, Nordmazedonien und Nordirland.
- Italien gegen Nordirland: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Wales gegen Bosnien und Herzegowina: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Ukraine gegen Schweden: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Polen gegen Albanien: 20:45 MET, 19:45 GMT
- Türkei gegen Rumänien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 GMT
- Slowakei gegen Kosovo: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Dänemark gegen Nordmazedonien: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Tschechische Republik gegen Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT
Gleichzeitig entscheiden die Interkonföderation-Play-offs die beiden anderen verbleibenden Plätze im FIFA-Wettbewerb in diesem Sommer, ebenfalls am 26. und 31. März:
- Bolivien gegen Suriname: 23:00 MEZ, 22:00 GMT
- Neukaledonien gegen Jamaika: 04:00 MEZ, 03:00 GMT (Freitag)
Wie man die europäischen Qualifikationsspiele vom 26. bis 31. März anschaut
Die UEFA wird all diese Spiele auf verschiedenen Sendern auf dem Kontinent übertragen. Nicht jedes Spiel ist in allen Ländern verfügbar, aber du findest eine Auswahl an Matches über ein Premium-Abonnement bei der UEFA. Fernsehen.
Darüber hinaus sind dies die europäischen Übertragungsanstalten, die die WM-Qualifikationsspiele in Europa übertragen:
- Belgien: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio
- Bosnien und Herzegowina: BHRT, Arena Sport
- Bulgarien: BNT, gong.bg
- Kroatien: gol
- Zypern: CyBC, Cytavision
- Tschechien: CT Sport, Sport1 TV
- Dänemark: TV2 PLAY
- Estland: ERR
- Finnland: MTV Katsomo, Yle Areena
- Frankreich: lequipe.fr, TF1+
- Georgia: Channel1, Silk TV (Silknet)
- Deutschland: ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio live
- Griechenland: alphatv, NOVA Griechenland
- Ungarn: M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+
- Island: Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2
- Italien: RAI PLAY, Sky Sport
- Niederlande: NOS, Ziggo Sport
- Norwegen: TV 2 Play
- Polen: Polsat Box Go, TVP Sport
- Portugal: RTP Portugal, Sport TV Portugal
- Republik Irland: RTÉ, Virgin Media Ireland
- Rumänien: Antena 1, CLEVER MEDIA RUMÄNIEN, Digi Sport
- Serbien: Arena Sport, RTS Serbien
- Slowakei: STVR Sport, Sport1 TV
- Slowenien: Sportklub
- Spanien: RTVE PLAY, UEFA.tv
- Schweden: Viaplay
- Schweiz: RSI, RTS, SRF, DAZN
- Türkei: EXXEN, S Sport TV
- Ukraine: Megogo
- Vereinigtes Königreich: BBC iPlayer, ITV1, S4C Clic, Prime Video UK