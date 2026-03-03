Italien sagt, die Golfstaaten streben nach Luftabwehrsystemen angesichts regionaler Konflikte

HQ

Italien hat formelle Anfragen von den Golfstaaten nach Luftverteidigung und Anti-Drohnen-Systemen erhalten, während sich die Kämpfe zwischen Iran, Israel und den Vereinigten Staaten in der Region ausbreiten, sagte Verteidigungsminister Guido Crosetto den Abgeordneten. Er sagte, die Regierungen im Golf hätten "starke Besorgnis" über die Krise geäußert und einen dringenden Bedarf, ihre Verteidigungsfähigkeiten zu stärken.

Zu den angeforderten Systemen gehört das SAMP/T, auch bekannt als MAMBA, eine französisch-italienische Batterie, die ballistische Raketen abfangen und mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen kann. Italien liefert das System bereits an die Ukraine, was Roms Fähigkeit einschränkt, die zusätzliche Nachfrage zu decken. Crosetto bezeichnete die Angelegenheit als "sehr heikel" angesichts der bestehenden europäischen Verpflichtungen.

Im Gespräch mit Außenminister Antonio Tajani sagte Crosetto, der sich ausweitende Konflikt stelle direkte Sicherheitsrisiken für Italien dar. Er war gerade aus Dubai zurückgekehrt, wo er nach den jüngsten Angriffen auf den Iran vorübergehend gestrandet war, was unterstreicht, wie schnell die Krise die gesamte Region betrifft...