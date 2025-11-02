IT: Welcome to Derry wird zur drittgrößten Streaming-Premiere von HBO aller Zeiten

HQ

Die Prequel-Serie zu den IT-Filmen war nach neuesten Zahlen ein Erfolg für HBO – sie erreichte rund 5,7 Millionen Zuschauer und war damit die drittgrößte Premiere für den Streaming-Dienst. Obwohl sowohl House of the Dragon als auch The Last of Us größere Zahlen einfuhren, zeigt dies deutlich, dass Horror so gültig ist wie eh und je. Obwohl es vielleicht einen leichten Schub gegeben haben könnte, wegen der Nähe zu Halloween.

Die kommenden Wochen werden sich zeigen, ob Pennywise und seine bösen Machenschaften es schaffen, sich auf Dauer zu behaupten. Mit sechs verbleibenden Episoden der Staffel und zwei weiteren geplanten - die sich auf verschiedene Jahre konzentrieren - 1935 und 1908. Diese erste Staffel findet im Jahr 1962 statt.

Was denkst du bisher über die Serie?