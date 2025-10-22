IT: Welcome to Derry

HQ

Obwohl man sicherlich darüber streiten könnte, wie gut es Regisseur Andy Muschietti gelungen ist, die äußerst erfolgreichen It Filme vor einigen Jahren zu verwirklichen, glaube ich, dass sie trotz einiger kleinerer Probleme, insbesondere in den zweiten und letzten Kapiteln der Adaption von Stephen Kings ikonischem Roman, immer noch als robuste, moderne Horrorfilme dastehen. Tatsächlich sind sie leuchtende Beispiele dafür, wie bestimmte Horrorfilme auch bei hohen Budgets einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard aufrechterhalten.

Aus den gleichen Gründen war ich ein wenig nervös wegen Welcome to Derry, das auf den ersten Blick wie eine sinnlose Erweiterung des Universums wirkte, die dazu gedacht war, einen Kinoerfolg bis an seine wirtschaftliche Belastungsgrenze zu bringen. Doch dann kam Muschietti selbst als Regisseur an Bord, und Bill Skarsgaard stieß zur Besetzung, und ein Hoffnungsschimmer begann aufzukeimen, denn vielleicht würde sich das nicht ganz so zynisch herausstellen, wie es zunächst erscheinen mag?

Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass es zwar eine Reihe von Punkten gibt, in denen Welcome to Derry nicht ganz den beiden Filmen gerecht wird, die als narrative Grundlage für diese Prequel-Geschichte dienen, aber es gibt viel, viel mehr, wo man wirklich spüren kann, dass Muschietti dieses Universum kennt und beherrscht und genau weiß, wie man eine effektive Horrorgeschichte mit einigen der haarsträubendsten brutale und effektive Sequenzen, die ich je in einer Fernsehserie gesehen habe.

Muschietti mag hinter dem Fehltritt The Flash stecken, aber durch Mama, It und It: Chapter Two hat er immer wieder bewiesen, dass er ein Händchen für das Horrorgenre hat, und es ist von der ersten furchterregenden Intro-Sequenz an klar, dass Welcome to Derry so strukturiert ist, wie es ist, weil hinter der Kamera Erfahrung steckt. Wie in beiden Filmen werden einzelne Horror-Vignetten in eine breitere Erzählung eingewoben, die erzählerisch dadurch erklärt wird, dass das Böse, das in Derry wohnt, sich von der Angst ernährt, bevor es schließlich sein Opfer verzehrt. Wir lernen eine neue Bande von Kindern kennen, nur diesmal 27 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films, die erneut darauf abzielen, das grausame Böse zu untersuchen, zu lösen und sich schließlich gegenseitig vor dem grausamen Bösen zu retten, von dem wir bereits wissen, dass es unter dem Namen "Es" bekannt ist, das aber oft die Gestalt des ClownsPennywise annimmt. Wieder gespielt von Skarsgaard.

Da wir uns in den 1960er Jahren befinden, spielt systematischer Rassismus in Maine eine etwas größere Rolle, aber insgesamt ist es nur eine weitere Art und Weise, in der es bei It genauso sehr um die Dekonstruktion der amerikanischen idyllischen "Kleinstadt" geht wie um einen bösen Clown, der Kinder frisst. Die Filme und der Roman befassen sich auch mit Themen wie Mobbing, um die Illusion der Barrikaden zu brechen, die sich um normatives Verhalten bilden, und es ist nur passend, dass es nur die Kinder sind, die Unschuldigen, die all diese Ungerechtigkeit erfahren, während die Erwachsenen, die selbst dazu beitragen, die Illusion zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, nicht ganz so verletzlich oder bewusst sind.

Welcome to Derry handelt also wie in den Filmen zuvor von den Kindern, und auch wenn sie hier ihr Ziel weitgehend erreichen, sind sie nicht ganz so überzeugend wie der beliebte "Losers Club", der u.a. aus Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis und Wyatt Olif besteht. Manches in der Erzählweise gerät ins Stocken, manches der emotionalen "Einsätze" wird mehrdeutig kommuniziert, und das Drehbuch gerät auch manchmal in Sackgassen, aus denen der einzige Ausweg in Überdramatisierung oder Klischees zu liegen scheint.

Nichtsdestotrotz gelingt es Welcome to Derry, eine effektive Geschichte in groben Zügen zu erzählen, auch wenn diejenigen, die glauben, dass das Mysterium um "Es" entscheidend für seine Wirksamkeit ist, das Gefühl haben könnten, dass die Serie die Untersuchung und Erklärung seiner Existenz ein wenig banal macht. Nichtsdestotrotz bleibt die Spannung durchgehend erhalten, auch wenn wir wissen, dass der Versuch, Pennywise zu besiegen, zumindest teilweise scheitern wird, da er danach mehrmals zurückkehrt, was etwas darüber aussagt, wie weit man mit gutem Handwerk kommen kann.

Die Vignetten, die ich vorhin erwähnt habe, gehören einfach zu den wildesten, grenzüberschreitendsten und haarsträubendsten, die ich je gesehen habe, und stellen selbst die It -Filme in Bezug auf Erfindungsreichtum und technischen Einfallsreichtum ernsthaft in den Schatten. Natürlich liegen sie ein wenig weit auseinander, aber sie machen natürlich den Großteil der gruseligen Szenen des Films aus. Nicht alle funktionieren gleich gut - eine Fahrradtour über einen Friedhof hat auf eine schlechte Art und Weise etwas von Goonies - aber die meisten von ihnen dauern 5-7 Minuten und sind so intensiv, dass meine Freundin und ich ungläubig Blicke austauschen mussten, dass Muschietti und Co. damit durchgekommen sind. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass Welcome to Derry nichts für schwache Nerven ist und sogar die jüngste Alien: Earth -Serie wie eine PG-13 erscheinen lässt.

Es gibt ein leicht störendes "Glühen" im Bild, was wahrscheinlich eine stilistische Wahl ist, um die Trends der Zeit widerzuspiegeln, aber es lässt die Serie billiger aussehen, als sie tatsächlich ist, und ich hätte mir generell ein etwas matteres Bild gewünscht, und wie gesagt, es gibt ein paar Effektszenen, die ein wenig auseinanderfallen. Aber insgesamt gelingt Muschietti und Co. mit seinem soliden Tempo, den wirklich gruseligen und innovativen Horrorsequenzen und einem starken Erzählkern über Isolation, Unschuld und den Verfall und die Angst, die hinter unseren konstruierten Fassaden lauern, das, was ein offensichtlicher Flop hätte werden können, unglaublich gut.