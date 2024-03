It Takes Two verkauft 16 Millionen Einheiten, Hazelight teasert neues Projekt an

HQ

Der Gewinner des Spiels des Jahres 2021 It Takes Two ist nach wie vor ein großer Hit, wie es scheint. Letzten Februar wurde bekannt, dass It Takes Two 10 Millionen Exemplare verkauft hat, und in etwas mehr als einem Jahr hat sich das Spiel noch einmal 6 Millionen Mal verkauft, insgesamt 16 Millionen verkaufte Exemplare.

Hazelight Studios bestätigte die Nachricht auf Twitter/X, wo es auch hieß, dass über 30 Millionen Menschen das Spiel gespielt haben. Mit Abonnementdiensten, die das Spiel herausgeben, macht es Sinn, dass viel mehr Leute es ausprobieren würden.

Schließlich gaben die Hazelight Studios auch einen kryptischen Teaser für die nächsten Schritte heraus und schrieben, dass es "weniger als einen Monat bis zum nächsten großen Durchbruchshit im Jahr 2024 ist!"

Das könnte bedeuten, dass wir bald einen neuen Teaser von Hazelight sehen werden und dass der Entwickler ein weiteres großartiges Koop-Spiel für uns ausheckt, das wir mit Familie und Freunden genießen können.