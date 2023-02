Das Koop-Abenteuer It Takes Two war in den vergangenen Monaten sehr präsent, denn es hat diverse Spiele-des-Jahres-Auszeichnungen erhalten. Die mediale Aufmerksamkeit und...

Aus It Takes Two soll eine TV-Serie und ein Spielfilm werden

am 1. Februar 2022 um 08:34 NEWS. Von Jonas Mäki

Josef Fares ist der Chefentwickler von Hazelight Studios (A Way Out und It Takes Two) und viele kennen den Mann, weil er sein Herz auf der Zunge trägt. Was einige nicht...