Iran warnt vor "null Zurückhaltung", falls Energiestandorte erneut angegriffen werden

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Iran hat gewarnt, dass es "keinerlei Zurückhaltung" zeigen wird, falls seine Energieinfrastruktur erneut ins Visier genommen wird, nachdem jüngste Angriffe auf große Gasanlagen den Konflikt mit Israel verschärft haben.

Außenminister Abbas Araghchi sagte, Irans bisherige Reaktion habe nur einen Bruchteil seiner Fähigkeiten genutzt und fügte hinzu, dass weitere Angriffe eine deutlich stärkere Vergeltung auslösen würden. Die Warnung folgt auf israelische Angriffe auf das Gasfeld South Pars und Irans Gegenangriff auf den Ras Laffan-Komplex in Katar, einen wichtigen Knotenpunkt für globales verflüssigtes Erdgas.

Wie Araghchi in den sozialen Medien sagte: "Unsere Reaktion auf Israels Angriff auf unsere Infrastruktur setzte einen BRUCHTEIL unserer Kraft ein. Der EINZIGE Grund für die Zurückhaltung war die Achtung der geforderten Deeskalation. NULL Zurückhaltung, falls unsere Infrastruktur erneut getroffen wird."