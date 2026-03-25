Iran sagt, die USA "verhandeln mit sich selbst" nach Trumps 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges

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Das iranische Militär weist die Behauptungen von US-Präsident Donald Trump über laufende Friedensgespräche zurück und sagt, Washington "verhandle mit sich selbst".

"Hat das Ausmaß Ihres inneren Kampfes das Stadium erreicht, an dem Sie mit sich selbst verhandeln?", sagte Ebrahim Zolfaqari, Sprecher der iranischen Streitkräfte, in Kommentaren, die von der BBC berichtet wurden. "Nenn dein Versagen nicht eine Vereinbarung", fügte er hinzu.

Trump bestand jedoch darauf, dass Gespräche im Gange seien. Im Weißen Haus sagte er, die USA stehe mit den "richtigen Leuten" im Iran in Kontakt, von dem er behauptete, dass er ein Abkommen "so dringend" wolle.

US-Medienberichte deuten darauf hin, dass Washington Teheran über Pakistan einen 15-Punkte-Plan geschickt hat, in dem der Iran vorschlug, Atomstandorte demontiert, Raketenprogramme ausgesetzt, die Unterstützung für regionale Verbündete einschränkt und die Straße von Hormus wieder öffnet. Im Gegenzug würden die USA nuklearbezogene Sanktionen aufheben und Irans ziviles Atomprogramm unterstützen.

Iranische Beamte haben jedoch jegliche direkten Verhandlungen bestritten. "Es haben keine direkten oder indirekten Verhandlungen stattgefunden", sagte Reza Amiri Moghadam, Irans Botschafter in Pakistan. Pakistan und die Türkei scheinen als Vermittler zu agieren und Nachrichten zwischen Teheran und Washington weiterzuleiten.

Mitten in der diplomatischen Unsicherheit gehen die militärischen Aktionen weiter. Israel führte Angriffe auf die iranische Infrastruktur in Teheran durch, wobei Berichten zufolge 12 getötet wurden, während Iran Raketen auf mehrere Standorte in Israel abfeuerte. Unterdessen entsendet die USA zusätzliche Truppen in die Region.