Die USA werden Tausende weitere Truppen in den Nahen Osten entsenden

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Das Pentagon wird laut Quellen zwischen 3.000 und 4.000 zusätzliche Truppen in den Nahen Osten entsenden, was das jüngste Anzeichen für einen wachsenden militärischen Aufbau der Vereinigten Staaten ist.

Die Verstärkungen werden voraussichtlich von der Elite-82. Luftlandedivision stammen, die in Fort Bragg stationiert ist, und würden die US-Einsatzflexibilität in der Region angesichts des anhaltenden Konflikts mit Iran erheblich erweitern.

Obwohl noch keine Entscheidung getroffen wurde, Bodentruppen in den Iran selbst zu entsenden, sagen Beamte, dass die Stationierung auf eine Reihe von Szenarien vorbereitet wird, darunter mögliche Operationen mit strategischen Zielen wie der Straße von Hormus oder Irans wichtigem Ölzentrum auf der Insel Kharg.

US-Truppen // Shutterstock

Dieser Schritt folgt auf frühere Einsätze, darunter Marines und Marinekräfte an Bord der USS Boxer (LHD-4), wodurch die Gesamtzahl der US-Truppen in der Region vor dem jüngsten Anstieg auf etwa 50.000 stieg.

Präsident Donald Trump hat Offenheit sowohl für militärische als auch diplomatische Wege signalisiert und "produktive" Kontakte mit Teheran erwähnt, obwohl iranische Offizielle bestritten, dass Gespräche stattfinden.

Die Eskalation bringt politische Risiken im eigenen Land mit sich. Die öffentliche Unterstützung für US-Angriffe bleibt gering, wobei die Mehrheit der Amerikaner die Kampagne ablehnt. Jeder Schritt zur Entsendung von Bodentruppen könnte die Position der Regierung weiter verkomplizieren, insbesondere angesichts früherer Versprechen, neue langwierige Konflikte im Nahen Osten zu vermeiden.