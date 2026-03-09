Iran ernennt Mojtaba Khamenei zum neuen Obersten Führer

HQ

Der Iran hat Mojtaba Khamenei zum neuen Obersten Führer des Landes ernannt, als Nachfolger seines Vaters Ali Khamenei, der bei frühen Angriffen während des Konflikts mit den Vereinigten Staaten und Israel getötet wurde. Die iranische Expertenversammlung erklärte, das 88-köpfige Gremium habe eindeutig für die Ernennung von Mojtaba gestimmt, einen Hardliner-Geistlichen mit engen Verbindungen zum iranischen Sicherheitsapparat.

Die Ernennung konsolidiert die Macht unter den Hardlinern Irans, da die Kämpfe eskalieren. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, Washington solle ein Mitspracherecht bei Irans nächstem Führer haben, während Israel warnte, es könne denjenigen ins Visier nehmen, der Khamenei ablöst...