Invincible wurde für eine fünfte Staffel verlängert

HQ

Wir gehen davon aus, dass die vierte Staffel von Invincible irgendwann im Jahr 2026 am Prime Video erscheinen wird, wahrscheinlich ungefähr im selben Zeitfenster, in dem Staffel 3 Anfang des Jahres debütierte. Während viele von uns also den Februar oder Anfang 2026 in ihren Kalendern eingekreist haben, sollten wir das vielleicht auch für 2027 tun.

Wir sagen das, weil Prime Video offiziell grünes Licht für die fünfte Staffel von Invincible gegeben hat. Es gibt kein Veröffentlichungsfenster oder -datum, das an die zukünftigen Episoden gebunden ist, aber hoffentlich sollte es in einer anständigen Zeit und Form erscheinen, und wir sagen dies, da in der Ankündigung auch mitgeteilt wurde, dass die Sprachaufnahmen für Staffel 5 bereits abgeschlossen sind und Matthew Rhys in einer Rolle in die Besetzung aufgenommen werden, die nicht bekannt gegeben wird. die aber erst in der kommenden vierten Staffel Gestalt annehmen wird.

Sind Sie gespannt auf mehr Invincible ? Laut Schöpfer Robert Kirkman wird uns eine fünfte Staffel weit über die Gesamtzahl der Staffeln hinausbringen, die für die Fertigstellung der Adaption erforderlich sind...