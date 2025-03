Invincible - Staffel 3

HQ

Ich war davon überzeugt, dass die zweite Staffel von Invincible zwar gut war, aber nie an die Höhen der ersten heranreichte, was ich in meinen ersten Gedanken an die ersten Episoden von Staffel 3 widerspiegelte, die wie eine Rückkehr zur Form für die Zeichentrickserie aussahen. Fünf Wochen später ist die dritte Staffel zu Ende gegangen und nach einem Mega-Finale ist für mich klar, dass Invincible wieder an der Spitze steht.

HQ

Bevor ich darauf eingehe, warum Staffel 3 am Ende eine so starke Serie von Fernsehserien war, möchte ich nur ein paar kurze Gedanken zur Animationsdebatte teilen. Viele zeigen gerne mit dem Finger auf diese Serie und darauf, dass ihr Animationsstil ziemlich gedämpft und einfach ist, und obwohl es definitiv Argumente dafür gibt, dass es Invincible ein wenig an Charisma und Lebendigkeit mangelt, ermöglicht das minimalistischere Erscheinungsbild es, eine Veröffentlichungskadenz beizubehalten, die nach Staffel 1 fehlte und mit der andere Serien (wie X-Men '97 ) einfach nicht mithalten können. Das ist der Grund, warum ich mit der künstlerischen Leitung von Invincible auch nach drei Staffeln völlig einverstanden bin. Wäre etwas mehr Flair wünschenswert? Natürlich. Aber eine neue Reihe von Episoden zu bekommen, eine Fortsetzung der großartigen Geschichte auf jährlicher Basis, das ist für mich der wichtigste und reizvollste Teil. Außerdem ist ein rudimentärerer Look viel kostengünstiger zu animieren, so dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Serie unterdurchschnittlich abschneidetPrime Video und sie abbricht, bevor sie Jahre und Jahre später ihr endgültiges Ende findet.

Wie auch immer, zurück zu den wichtigen Dingen. Die dritte Staffel von Invincible war die ganze Zeit über fast unglaublich. Abgesehen von einer etwas schwächeren Ablenkung in der Mitte der Staffel waren die meisten Episoden schwer, emotional, actiongeladen, herzzerreißend und rücksichtslos. Geliebte Charaktere und Gesichter sterben entweder oder werden routinemäßig zerstückelt, was zeigt, dass niemand sicher ist, und die namenlosen Zivilisten werden in schierer Brutalität von den gottähnlichen Wesen mit Superkräften, die in dieser Version der Erde existieren, hin- und hergerissen. Zu keinem Zeitpunkt fühlt sich Invincible vorhersehbar oder langweilig an, und seine schwächsten Teile sind in der Regel immer noch gutes Fernsehen an seinen tiefsten Punkten, was die insgesamt hohe Decke zeigt, die es beibehält.

Werbung:

Die Handlungsstränge und die Erzählung schienen auch in dieser Staffel wirklich heikles Terrain zu betreten, da Mark Grayson mit den Auswirkungen seiner Superschlachten und den Auswirkungen, die sie auf normale Menschen haben, konfrontiert wird. Es ist unangenehm auszupacken, und Charaktere wie Aaron Pauls Powerplex helfen zu zeigen, dass diese Serie in einer Welt existiert, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse im besten Fall verschwommen sind. Auch was die Erzählung betrifft, so präsentiert Staffel 3 bessere Handlungsstränge, die sich um Omni-Man und Allen the Alien drehen, wobei die beiden in einem fantastischen kosmischen Bogen gefangen sind, der Ihre Aufmerksamkeit durchgehend einfängt, während Mark Back on Earth durch seine neu entstandene Beziehung zu Atom Eve eine starke Balance zwischen herausfordernder Action und emotionalem Wachstum zeigt, eine Figur, der man im Vergleich zu Amber unendlich viel mehr folgen kann.

Das Tempo dieser Reihe von Episoden gerät erst in der fünften Episode wirklich ins Stocken, in der es mehr um kriminelle Syndikate geht als um die übergreifende Geschichte, die ansonsten in einem flotten und lohnenden Tempo dahintuckert und eine denkwürdige Szene nach der anderen liefert. Tatsächlich hat diese Staffel vielleicht die beiden besten letzten Episoden einer Staffel, die Invincible bisher abgeliefert hat, mit der erstaunlichen Invincibles Invasion, auf die die Ankunft von Jeffrey Dean Morgans Conquest folgt, einem Bösewicht, den die Serie bisher nur mit J.K. Simmons Omni-Man in Staffel 1 mithalten konnte. In dieser Reihe von Episoden steckt echte Brillanz, eine Brillanz, die Sie angespannt, unbehaglich und sogar schockiert machen wird, besonders wenn alle Hoffnung verloren zu sein scheint...

Werbung:

Wenn die Aufgabe von Staffel 3 darin bestand, Invincible zu den gleichen Höhen wie Staffel 1 zurückkehren zu sehen, dann ist die einzig logische Schlussfolgerung zu sagen, dass dies erreicht wurde und noch einiges mehr. Diese Reihe von Episoden gehört zu den besten animierten Fernsehserien, die man wahrscheinlich das ganze Jahr über sehen wird, und ehrlich gesagt stehe ich jetzt wieder vor dem unangenehmen Gedanken, etwa 12 Monate warten zu müssen, bevor ich sehe, wie sich das nächste Kapitel der Serie entfaltet.