Invincible wird hoffentlich "irgendwann im Jahr 2027" für seine fünfte Staffel zurückkehren

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Prime Video und die Showrunner von Invincible haben es sich zur Gewohnheit gemacht, nach einer Staffel Erwartungen für die nächste Staffel von Invincible zu setzen, und das alles mit einer ziemlich ambivalenten Aussage. Es geschah letztes Jahr, nachdem Staffel 3 abgeschlossen war, und nun wurde nach dem Abschluss von Staffel 4 eine ähnliche Botschaft geteilt.

Die Verantwortlichen hinter Invincible haben bestätigt, dass Staffel 5 kommt und dass sie "irgendwann im Jahr 2027" sein sollte, wenn sie auf Prime Video startet. Darüber hinaus wissen wir, dass die Sprachausgabe für die Episoden abgeschlossen ist, Thragg und Dinosaurus zurückkehren werden und dass Conquest offiziell tot und begraben ist und nicht für weiteres Gemetzel zurückkommen wird.

Auch wenn das für manche spannende Neuigkeiten sein mag, ist vieles davon bereits bestätigt, da Prime Video letztes Jahr Staffel 5 genehmigt hat. Ebenso werden diejenigen, die die Comics gelesen haben, mit dem Schicksal vieler Figuren vertraut sein. Hoffentlich bedeutet dieser Trend, dass Prime Video bald auch die sechste Staffel der Serie starten wird.