Invasion des Spielfelds: Arbeiterklub Rayo Vallecano qualifiziert sich zum ersten Mal seit 25 Jahren für die UEFA

Der letzte Spieltag der LaLiga bietet eine Mischung aus Emotionen: vom Abschied der Real Madrid-Legenden Luka Modric und Carlo Ancelotti bis hin zur Enttäuschung, die heute den Abstieg besiegelte (Leganés)... und die Freude derer, die sich für die Europameisterschaften qualifiziert haben.

Darunter auch Rayo Vallecano, ein kleiner und bescheidener Verein mit dem geringsten Budget in LaLiga (50 Millionen Euro) in einem Arbeiterviertel südlich von Madrid, das es trotz aller Widrigkeiten geschafft hat, den achten Platz zu belegen und sich im nächsten Jahr einen Platz in der UEFA Conference League zu sichern. Das Spiel gegen Mallorca am Samstag endete trotz mehrerer Versuche von Rayo 0:0, aber es reichte, um sich den 8. Platz zu sichern... solange Osasuna das Spiel nicht gewann.

Nach dem Schlusspfiff in Vallecas schwiegen alle, schauten auf ihren Handys zu oder hörten auf ihre Radios, um das Ende des Spiels im Baskenland zwischen Alavés und Osasuna zu hören, das 1:1 endete. Von völliger Stille bis hin zu Euphorie, als die Fans auf das Spielfeld stürmten, um nach 25 Jahren die zweite Qualifikation für europäische Wettbewerbe zu feiern.

Wann hat Rayo Vallecano das letzte Mal in Europa gespielt?

Das letzte und einzige Mal, dass Rayo in Europa spielte, war im UEFA-Pokal 2000/01 (heute Europa League), wo Rayo das Viertelfinale erreichte und gegen Alavés ausschied, das später Finalist war, aber in Dortmund in einem 4:5-Finale gegen Liverpool verlor.

Der Verein, der nächste Woche 100 Jahre alt wird (gegründet am 29. Mai 1924), ist zwischen der ersten und zweiten Liga gewechselt (Gewinn der zweiten Liga im Jahr 2018), aber der Verein gehört in die erste Liga... und nächstes Jahr in Europa.