Internationaler Verkaufsstart verdoppelt Verkaufszahlen von Persona 5 Strikers

Die westliche Veröffentlichung von Persona 5 Strikers scheint bei den internationalen Fans der Phantom Thieves Anklang gefunden zu haben. Laut Persona Channel meldet Entwickler Atlus 1,3 Millionen Verkäufe des Persona-5-Spin-Offs im Musou-Stil von Koei Tecmo. Der Titel erschien in Japan ursprünglich schon letztes Jahr und konnte in den ersten acht Monaten etwa 500.000 Kopien im asiatischen Raum umsetzen. Der internationale Release im vergangenen Februar katapultierte die Verkäufe des Spiels auf seinen aktuellen Wert, was gar nicht so weit hinter der erweiterten Neuveröffentlichung von Persona 5 Royal liegt. Dementsprechend würden wir schlussfolgern, dass sich die Lokalisierung durchaus gelohnt hat. Weitere Eindrücke zum Actionspiel findet ihr in unserer Kritik.

Quelle: Persona Central.