Intergalactic: The Heretic Prophet -Star durchlief ein "Bootcamp", um Hass zu ignorieren

Während die Enthüllung von Intergalactic: The Heretic Prophet von den meisten Zuschauern der Game Awards im letzten Jahr mit Begeisterung aufgenommen wurde, hat das kommende Sci-Fi-Abenteuer von Naughty Dog nicht jeden begeistert. Einige gingen sogar so weit, das Aussehen der Hauptdarstellerin Tati Gabrielle zu kritisieren.

Es scheint, dass Naughty Dog, nachdem The Last of Us: Part II den Zorn eines bestimmten Aspekts der Gaming-Community auf sich gezogen hat, sich der möglichen Gegenreaktion bewusst ist und Gabrielle darüber informiert hat. "Neil [Druckmann] hat mich gebootcampt", sagte sie gegenüber Entertainment Weekly. "Ich kenne Troys Erfahrung, ich kenne Ashleys Erfahrung... Ich kenne Laura Baileys Erfahrung."

Laura Bailey musste dank ihrer Rolle als Synchronsprecherin von Abby in "The Last of Us: Part II" die meiste Kritik von allen hinnehmen. Gabrielle verriet auch, dass sie bereits anfängt, mit Hass konfrontiert zu werden, und dass sie es gesehen hat. "Ich habe viel Liebe bekommen, aber es gab eine Menge Hass darauf, dass ich eine Frau bin, dass ich eine farbige Frau bin, dass ich mir den Kopf rasiert habe, all diese Dinge, die ich anfangs nicht einmal gesehen habe - aus diesem Grund bin ich aus dem Zeitgeist der sozialen Medien verschwunden", sagte sie. "Aber als ich es tat, sagte Neil: 'Ignoriere es. Egal was passiert, ich und du, wir werden etwas Schönes machen. Wir werden etwas machen, auf das wir stolz sind." "

Intergalactic: The Heretic Prophet ist das erste Mal, dass Gabrielle ein Videospiel alleine leitet, aber sie ist bereits mit Videospielen verbunden, da sie Nora in HBOs The Last of Us spielt und Jade im kommenden Mortal Kombat II-Film spielen wird.

Intergalactic: The Heretic Prophet hat derzeit kein Veröffentlichungsdatum.