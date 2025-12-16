Inter Miami findet einen Ersatz für Busquets und Alba in einem weiteren LaLiga-Veteranen (Real Madrid, Sevilla, Atleti)

HQ

Nach dem ersten MLS-Sieg bereitet Inter Miami den Kader für die nächste Saison vor, die mit dem aktuellen Kalender die letzte volle Saison sein wird. Der Verein muss die Verluste von Sergio Busquets und Jordi Alba nachholen, die direkt nach dem Titelgewinn vom Profifußball zurückgetreten sind.

Um den verfügbaren Platz für einen internationalen Spieler zu nutzen, hat Inter Miami einen weiteren LaLiga-Veteranen ausgewählt. Sergio Reguilón ist als Free Agent zu Inter Miami CF gewechselt, nachdem sein Vertrag mit Tottenham Hotspur in der Saison 2024/25 ausgelaufen war. Der 29-jährige Verteidiger, ein Produkt der Real Madrid Akademie, absolvierte 2018 einige Einsätze für die erste Mannschaft von Real Madrid, fand aber größeren Erfolg in Sevilla, wo er die UEFA Europa League gewann und in den Kader der Saison aufgenommen wurde.

Anschließend wechselt er zu Tottenham Hotspure und verbringt einige Jahre auf Leihbasis bei Atlético de Madrid, Manchester United und Brentford, bevor er diesen neuen Job bei Inter Miami bekommt, der ihn bis Dezember 2027 mit dem MLS-Klub verbindet.

"Es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, ein siegreicher Club, der die Dinge richtig macht, und genau das hat mich angezogen: hierher zu kommen, um weiter zu gewinnen und zu konkurrieren", sagte Reguilón. "Mein Ziel ist es, weiter zu gewinnen, die Trophäen zu holen, die uns fehlen, und hier alles zu gewinnen."