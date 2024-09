Inside Out 2 überholt Jurassic World und wird zum achtgrößten Film aller Zeiten

HQ

Wie wir letzte Woche festgestellt haben, musste Pixars animierte Fortsetzung Inside Out 2 nur noch ein paar Millionen Dollar an Ticketverkäufen einstreichen, um Jurassic World zu überwinden und der achtgrößte Film aller Zeiten zu werden. Das ist ihr am Wochenende gelungen.

Laut Box Office Mojo hat Inside Out 2 jetzt 1,675 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen erreicht, was ausreicht, um das Dinosaurier-Epos um rund 4 Millionen US-Dollar zu schlagen. Zugegeben, diese erstaunliche Leistung wird sehr wahrscheinlich das Ende des Weges für den Kassenschlager sein, denn der nächste große Meilenstein wird die Einholung von Spider-Man: No Way Home sein, die nach heutigem Stand rund 250 Millionen US-Dollar voraus ist.

Obwohl Inside Out 2 bewiesen hat, dass er großartige Beine hat, scheint dies eine unüberwindbare Aufgabe zu werden, wenn man bedenkt, dass der Film immer näher an ein digitales und PVOD-Debüt heranrückt, was bedeutet, dass ein Disney+-Debüt wahrscheinlich auch nur noch wenige Wochen entfernt ist.

Wie auch immer, herzlichen Glückwunsch zu einem epischen Lauf, Pixar!