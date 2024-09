Inside Out 2 bricht Rekorde: Jetzt der neuntgrößte Film aller Zeiten!

HQ

Inside Out 2 ist wirklich das Geschenk, das einfach immer wieder gibt. In unseren vielen, vielen Berichten, die den erstaunlichen Erfolg der animierten Fortsetzung an den Kinokassen dokumentierten, stellten wir fest, dass der Film auf dem besten Weg war, es höchstens mit The Lion King und Jurassic World aufzunehmen, und obwohl das anfing, unwahrscheinlich zu werden, folgten alle Deadpool & Wolverine Eröffnung und stiehlten eine Menge Einnahmen an den Kinokassen für sich selbst, Pixars monumentale Anstrengung hat sich fortgesetzt und war an den Kinokassen und bei den Ticketverkäufen erfolgreich.

Tatsächlich hat er dies so getan, dass Inside Out 2 in den letzten Tagen endlich The Lion King überholt hat und mit einem Einspielergebnis von 1,667 Milliarden US-Dollar laut Box Office Mojo zum neuntgrößten Film aller Zeiten geworden ist. Das bedeutet auch, dass er noch eine letzte Aufgabe vor sich hat, bevor er sich ausruhen und den Sonnenuntergang an einem bemerkenswerten Kassenverlauf beobachten kann.

Er muss weitere 4 Millionen Dollar einspielen, um Jurassic World zu überholen und der achtgrößte Film aller Zeiten zu werden. Sie fragen sich vielleicht, was es davon abhält, weiter zu gehen. Nun, der Elefant in diesem Raum sind die 250 Millionen Dollar, die Jurassic World und die 1,926 Milliarden Dollar Spider-Man: No Way Home trennen, was bedeutet, dass wenn Inside Out 2 die zusätzlichen paar Millionen Dollar generiert, die es braucht, sein Kassenlauf so gut wie vorbei sein wird.

So oder so, so ist Inside Out 2 Pixars erfolgreichster Film aller Zeiten, der umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten und auch Disneys siebtgrößter Film aller Zeiten. Großartiges Zeug von der Pixar-Gang.