Inside Out 2 ist jetzt der 10. größte Film aller Zeiten

Wir wussten, dass es kommen würde, und wir haben es Anfang dieser Woche vorausgesagt, aber jetzt ist es offiziell, Inside Out 2 ist der 10. größte Film aller Zeiten. Die animierte Fortsetzung hat an den weltweiten Kinokassen 1,523 Milliarden US-Dollar erreicht, was ausreicht, um ihn rund 3 Millionen US-Dollar vor The Avengers zu bringen, der während seines Kinostarts im Jahr 2012 1,520 Milliarden US-Dollar übertraf.

Vor diesem Hintergrund könnte diese Position die höchste sein, die Inside Out 2 erreicht, um The Lion King zu überholen und der 9. größte Film aller Zeiten zu werden, der weitere 140 Millionen US-Dollar einspielen muss, um die 1,663 Milliarden US-Dollar zu übertreffen, die vom rivalisierenden Disney-Titanen verwaltet werden. Wenn es das schafft, kann es auch Jurassic World auf Platz 8 schlagen, der seinen Lauf mit 1,671 Mrd. $ während seines Laufs abschloss.

Unabhängig davon, wie weit Inside Out 2 noch geht, ist dies bereits eine bemerkenswerte Anstrengung und eine, die in den kommenden Jahren gefeiert werden wird. Herzlichen Glückwunsch, Pixar.

Danke, Box Office Mojo.