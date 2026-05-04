Inside Indiana Jones and the Great Circle s Slapstick-Klanglandschaft: "Dialog ist König", Formatmeisterschaft und das Ben-Burtt-Erbe

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Wir bei Gamereactor haben vor und kurz nach der Veröffentlichung viel über Indiana Jones and the Great Circle (und The Order of Giants) gelernt und mit euch geteilt, aber jetzt haben wir zwei Gründe, über das gefeierte First-Person-Abenteuer zu sprechen, das sicherlich in ein Museum gehört. Erstens, dass das Spiel bald auf der Nintendo Switch 2 erscheint, bereit, neue Zielgruppen zu gewinnen, und zum anderen, dass wir Pete Ward von MachineGames kennenlernen durften, der auf der MAD Games Show in Madrid eine Masterclass im Spiele-Sounddesign geben würde.

Hier ist unser vollständig untertiteltes Gespräch mit dem Audiodirektor:

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"Dialog ist König im gesamten Erlebnis, weil es ein erzählerisches Spiel ist", erklärte er über das Voice-O-Signal von Troy Baker und dem Rest des Casts im Gesamtmix und in der allgemeinen Audiophilosophie. "Der Hauptdialog muss also die ganze Zeit hörbar sein. Und dann mischen wir den Rest des Spiels wirklich um diesen Dialog herum."

Interessanterweise enthüllte er auch Folgendes, was der üblichen Annahme widerspricht, dass Atmos nur eine Art "Bonusmodus" sei, auch wenn sie sich dann auf einfachere Stereo- und Mono-Ausgänge umstellten:

"Wir fangen alle mit dem Atmos-Mix an, obwohl wir wissen, dass die meisten Spieler eigentlich nicht mit Atmos spielen. Deshalb geben wir 7.1.4 auf Xbox, PS5 und PC aus."

MachineGames hat "ziemlich lange Zeit und Mühe" darauf verwendet, sicherzustellen, dass Indy auf der Switch 2 einwandfrei klingt

Als wir sowohl über Formate als auch Herkunftsgeräte (PC, Konsolen, Surround oder nicht) und dann über die verschiedenen möglichen Ziele (Kopfhörer, Lautsprecher, Virtualisierung) sprachen, war es nur natürlich, dass die bevorstehende Nintendo Switch 2-Version erwähnt wurde, mit einer ziemlich variablen Klanglandschaft von winzigen Lautsprechern über Kopfhörer bis hin zu TV-Stereo und 5.1 PCM Surround-Lautsprechern.

"Das war aus Optimierungssicht eine kleine Herausforderung", gab er auf Indy auf der Switch 2 zu, "weil sie viel kleiner ist und weniger Rechenleistung hat als die größeren Plattformen. Deshalb haben wir viel Zeit und Mühe darauf verwendet, diese Erfahrung so gut wie möglich innerhalb dieser Grenzen auf diese Plattform zu bringen."

Um diese Unterschiede technischer zu betrachten, enthüllt Ward, wie MachineGames selbst für ihr nächstes Spiel (vielleicht Wolfenstein 3?) HRTF-Möglichkeiten erkundet.

"Die meisten unserer Spieler spielen mit Kopfhörern. Und es macht wirklich Spaß zu sehen, dass wir diese Art von räumlichem Erlebnis für Spieler bieten können, die Kopfhörer tragen und diese Lautsprecher nicht haben", kommentierte er zur Virtualisierung. "Jeder hat unterschiedliche Ohrformen und unterschiedliche Erfahrungen. Deshalb ist das personalisierte HRTF etwas, das uns ziemlich interessant findet, um es zu erkunden. Das ist also etwas, das wir auch für unser nächstes Spiel etwas genauer betrachten werden."

Abschließend sprachen wir auch über das authentische 80er-Jahre-Filmgefühl von Indiana Jones and the Great Circle, und es wurde sofort klar, woher es kam:

"Ich glaube, am meisten Spaß macht ich im Spiel, feindliche Soldaten mit Bratpfannen, Gitarren und so zu schlagen. Weil es so indy ist, so Slapstick. Und wir haben all diese Sounds auch selbst aufgenommen." Und was ist mit echten Menschen? Er fuhr fort: "Ich möchte echten Menschen nicht nein sagen, weil wir einen Foley-Künstler aufgenommen haben, der sich selbst schlägt. Und wir haben auch etwas davon verwendet, weil er sich irgendwie auf die Brust geschlagen hat und wir diese Ohrfeige bekommen haben. Das ist dabei ein wirklich wichtiges Element. Aber wir haben keine großen Kadaver aufgehängt oder so etwas. Aber wir haben einige Techniken verwendet, die von Ben Burtt und der Art, wie er und sein Team für die Originalfilme aufgenommen haben, inspiriert sind. Indem sie irgendwie Baseballschläger nehmen und Ledergegenstände schlagen... Also ja, wir haben versucht, uns zumindest von Ben Burtt inspirieren zu lassen."

Wie hat dir der Sound auf Indys neuestem Album gefallen und hast du vor, auf der Switch 2 zu spielen? Zufälligerweise haben wir Troy Baker vor ein paar Tagen auf der 26. Comicon Napoli interviewt und natürlich über seine Rolle hier gesprochen. Bleiben Sie dran für das vollständige Video, das bald erscheint.