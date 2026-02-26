Gerücht: Wolfenstein III ist in voller Produktion und Motion-Capture-Arbeiten laufen

HQ

Gerüchte kursieren schon lange, dass ein neues Wolfenstein-Spiel in Arbeit ist. Nicht einmal der Entwickler, das schwedische Studio MachineGames, hat daraus ein Geheimnis gemacht. Und vielleicht sind sie schon weiter gekommen, als wir dachten.

Mp1st berichtet nun, dass ihre Quellen sagen, dass die Motion-Recording-Arbeit bereits in vollem Gange ist und dass der Codename des Projekts Valkyrie lautet. Verantwortlich für diese Arbeit sind der Performance Director Tom Keegan (der zuletzt an Indiana Jones and the Great Circle mitwirkte) und die Wolfenstein-Veteranin Emily Schweber als Casting-Direktorin.

Die Quellen enthüllen außerdem eine neue Figur namens Sofiya, ein verwaistes ukrainisches Mädchen, das einen Hund namens Ralph als Begleiter hat. Anscheinend werden sie und B.J. Blazkowicz während des gesamten Abenteuers zusammenbleiben, was ein wenig an das Setup von Joel und Ellie in The Last of Us erinnert. Und apropos The Last of Us: Die TV-Serie, die auf dem Wolfenstein-Universum basiert, scheint ebenfalls voranzukommen, und es ist nicht unmöglich, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit erscheinen, um Synergien zu erzielen.

Die Entwicklung von Wolfenstein 3 scheint bereits in volle Produktion zu sein, vielleicht erfahren wir diesen Sommer mehr während der jährlichen Xbox-Show im Juni oder im November, wenn Xbox sein 25-jähriges Jubiläum feiert.