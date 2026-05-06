Infantino verspricht, dem Fan, der ein WM-Ticket für 2 Millionen Dollar kauft, "persönlich einen Hotdog und eine Cola mitzubringen"

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FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erneut die Ticketpreise für die Weltmeisterschaft 2026 verteidigt, nachdem es zu einer Kontroverse kam, als festgestellt wurde, dass einige Tickets für das Finale für zwei Millionen Dollar weiterverkauft wurden. Er erklärte, dass die FIFA sich an die US-Gesetze anpassen müsse, die es erlauben, Tickets in offiziellen Wiederverkaufskanälen ohne Preisobergrenze weiterzuverkaufen, was dazu führte, dass einige Tickets für Zehntausende (und in extremen Fällen über zwei Millionen) Dollar angeboten wurden.

Infantino scherzte sogar, dass er persönlich eine Cola und einen Hotdog zu der Person bringen würde, die ein Ticket für zwei Millionen Dollar kauft, als er am Dienstag auf der Milken Institute Global Conference in Beverly Hills sprach. "Wenn einige Leute Tickets für das Finale für zwei Millionen Dollar auf dem Sekundärmarkt verkaufen, bedeutet das erstens nicht, dass diese Tickets tatsächlich zwei Millionen Dollar kosten. Und zweitens heißt das nicht, dass irgendjemand diese Tickets kaufen wird!"

"Und wenn jemand ein Ticket für das Finale für zwei Millionen Dollar kauft, bringe ich ihm persönlich einen Hotdog und eine Cola mit, damit er eine tolle Zeit hat", scherzte Infantino, wie von AFP berichtet, und rechtfertigte das Modell damit, dass die Vereinigten Staaten "das Land mit dem am weitesten entwickelten Unterhaltungsmarkt der Welt" seien.

Laut Fangruppen wurden die teuersten Tickets für das WM-Finale 2022 für etwa 1.600 US-Dollar verkauft, während viele Karten für das WM-Finale 2026 für rund 10.000 US-Dollar verkauft werden.