Die Tickets für das WM-Finale auf FIFAs Wiederverkaufsseite liegen zwischen 10.000 und 2,3 Millionen Dollar

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Wir haben schon eine Weile darüber gesprochen, wie teuer die Weltmeisterschaft sein wird, wie die FIFA einige Initiativen unternommen hat, um die Tickets günstiger zu machen, aber auch von Gruppen kritisiert wurden, die gewarnt und sich darüber beschwert haben, dass diese Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada traditionelle Fußballfans ausschließt und es für die überwiegende Mehrheit der Menschen außer für die Elite unmöglich macht.

Wir waren jedoch nicht darauf vorbereitet, wie wahnsinnig teuer einige Tickets auf der offiziellen Wiederverkaufsseite der FIFA werden. Laut der Associated Press überschreiten einige Sitze über 2,3 Millionen Dollar. Über zwei Millionen Euro für nur einen Platz im WM-Finale am 19. Juli.

Es ist erwähnenswert, dass nur vier Sitzplätze bei 2.299.998,85 US-Dollar kosteten, als AP die Wiederverkaufsseite besuchte, die sich hinter einem Tor im unteren Deck befindet. Derzeit liegen die verfügbaren Tickets, die die FIFA direkt für das Finale verkauft hat, bei 10.900 US-Dollar, da am Mittwoch neue Plätze freigegeben wurden. Einige Wiederverkaufsplätze werden ebenfalls zu etwa diesem Preis angeboten, einige 20.000 US-Dollar, andere bei etwa 200.000 US-Dollar. Diese Sitze auf der Wiederverkaufsseite werden nicht von FIFA verkauft und kontrollieren die Angebotspreise im Wiederverkaufs- und Tauschmarkt nicht, nehmen aber 15 % des Verkaufs.