Infantino enthüllt, dass "die größten Stars der Welt" in der Halbzeitshow des WM-Finales auftreten werden

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Der Einfluss der Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, die gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, aber mit mehr Spielen in den USA, darunter das Finale am 19. Juli in New York, wird mit der allerersten Halbzeitshow spürbar sein, die in den meisten US-Sportligen fest getragen wird und Sport mit Unterhaltung vermischt und große Künstler zur Halbzeit einladen. oft mit weltweiter Wirkung (wie Bad Bunnys Auftritt während des Super Bowl Anfang dieses Jahres).

FIFA-Präsident Gianni Infantino bestätigte diese Woche in einem Interview mit Semafor, dass die Weltmeisterschaft erstmals eine Halbzeitshow während des Finales im MetLife Stadium haben wird. Allerdings nannte er den Künstler nicht, aber es werden "mehrere", mehr als einer und der "größte der Welt" sein.

Er bestätigte, dass Chris Martin und Coldplay die "Kuratoren" der Ausstellung sein werden, aber das bedeutet nicht, dass sie auftreten werden, sondern dass sie die Künstler auswählen und die kreative Arbeit leiten, die alle Künstler miteinander verbinden wird.

Letztes Jahr brachte die UEFA auch musikalische Auftritte für das Champions-League-Finale, allerdings nicht in der Halbzeit, sondern vor dem Spiel: Linkin Park trat in der Allianz Arena in München auf, und es wurde bestätigt, dass The Killers vor dem Finale dieses Jahr im Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, am 30. Mai auftreten werden, mit Anpfiff um 18:00 Uhr MESZ. 17:00 Uhr BST.