Indien und Frankreich bündeln ihre Kräfte für kleine modulare Kernreaktoren

Nur wenige Tage, nachdem wir von dem Plan des Vereinigten Königreichs erfahren haben, kleine modulare Reaktoren voranzutreiben, wissen wir nun, dass Indien und Frankreich eine gemeinsame Anstrengung starten, um auch kleine modulare Kernreaktoren zu bauen, was einen großen Wandel in ihrer Energiestrategie signalisiert.

Während des Besuchs von Premierminister Narendra Modi in Frankreich betonten beide Länder die Rolle der Kernenergie bei der Sicherung einer kohlenstoffarmen Zukunft. Die Zusammenarbeit folgt auf die Entscheidung Indiens, seine strengen nuklearen Haftungsgesetze zu ändern, die zuvor Großprojekte ins Stocken gebracht hatten.

Diese kleinen modularen Reaktoren, die für den Bau in Fabriken und den Transport zu den Einsatzorten konzipiert sind, benötigen weniger Land und Infrastruktur als herkömmliche Kernkraftwerke. Der Schritt unterstreicht auch die sich entwickelnde Haltung Indiens zur internationalen nuklearen Zusammenarbeit, wobei die Regierung ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Kernenergie festlegt.

Finanzministerin Nirmala Sitharaman kündigte kürzlich Pläne an, bis 2047 100 GW Kernenergie zu erzeugen, die durch Finanzmittel in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar unterstützt werden. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Modi während seines bevorstehenden Besuchs in Washington ähnliche Partnerschaften mit US-Unternehmen ausloten wird. Im Moment bleibt abzuwarten, wie die Ergebnisse aussehen werden, wenn der Plan zum Leben erweckt wird.