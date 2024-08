Indiana Jones and the Great Circle erscheint im Dezember für die Xbox Series und erscheint im nächsten Frühjahr für PS5

HQ

Alles, was wir bisher über das kommende Indiana-Jones-Abenteuer The Great Circle gesehen haben, sah unglaublich filmreif und unterhaltsam aus, aber es war bis jetzt unklar, wann genau das Spiel erscheinen wird - bis zur ONL 2024 auf der Gamescom, wo enthüllt wurde, dass die Indy-Matinee für PC und Xbox Series am 9. Dezember veröffentlicht wird.

PS5-Spieler werden aber nicht mehr lange darauf verzichten müssen, denn nun steht fest, dass das Spiel Bethesda Softworks im Frühjahr 2025 auch für Sonys Konsole erscheinen wird, wie Gerüchte besagen. Wir können in der kommenden Zeit mit einem konkreteren Termin rechnen, und in der Zwischenzeit könnt ihr euch das Behind-the-Scenes-Video ansehen, das während der Show gezeigt wurde.

Wirst du diesen Winter oder nächsten Frühling mit Indy Abenteuer erleben?