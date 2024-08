Gerücht: Indiana Jones and the Great Circle erscheint in der ersten Hälfte des Jahres 2025 für PlayStation 5

HQ

Machine Games plant, den geplanten Indiana Jones and the Great Circle im Laufe des Jahres 2024 auf den Markt zu bringen. Das Spiel wird von Bethesda Softworks und Xbox Game Studios veröffentlicht. Das bedeutet also, dass das Spiel exklusiv für PC und Xbox Series X/S erscheinen wird. Oder doch?

Eine Gerüchteperson und ein Insider namens "Nate the Hate" hat etwas über X zu sagen. Laut Nate wäre Indiana Jones and the Great Circle eine zeitlich begrenzte Exklusivität auf Xbox und PC. Und was passiert, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist? Ein Spiel wird auf anderen Plattformen veröffentlicht. In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass es sich um Playstation 5 handelt. Nate the Hate geht davon aus, dass diese Playstation-Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle in der ersten Hälfte des Jahres 2025 stattfinden wird.

Wie Gamereactor bereits im Februar berichtete, gab es ein Gerücht über Indiana Jones and the Great Circle auf Playstation, aber zu der Zeit dementierte Phil Spencer, der große Boss von Microsoft Gaming, dieses Gerücht. Vielleicht haben sich die Pläne jetzt geändert? Wir müssen abwarten und sehen.