Immortals of Aveum hat die Entwicklung abgeschlossen und kann gestartet werden

Normalerweise hören wir 4-6 Wochen vor der Veröffentlichung von Spielen, die "Gold" werden, also würde ich es Ihnen nicht verübeln, wenn Sie denken, dass Immortals of Aveum in letzter Minute eine Verzögerung bekommen würde, nachdem wir nichts gehört haben, wenn wir nur noch 12 Tage von der Veröffentlichung entfernt sind. Glücklicherweise können wir diese Ängste aus dem Fenster werfen.

Bret Robbins und der Rest der Ascendant Studios haben endlich bekannt gegeben, dass Immortals of Aveum Gold geworden ist, was in einfachen Worten bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und bereit ist, am 22. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series zu erscheinen. Sie feiern dies, indem sie uns einen neuen Trailer geben, in dem hauptsächlich die Entwickler die Neuigkeiten und ihre Lieblingsteile des Spiels teilen, aber auch Einblicke in das neue Gameplay geben.

Die Ankündigung, die so kurz vor der Veröffentlichung erfolgt, macht deutlich, dass das Team die monatelange Verzögerung wirklich brauchte, bedeutet aber hoffentlich auch, dass wir von Anfang an ein nahezu makelloses Erlebnis erleben werden.