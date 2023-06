Immortals of Aveum auf August verschoben

HQ

Sowohl Ben als auch ich waren wirklich sehr beeindruckt von dem, was wir von Immortals of Aveum zu spielen bekamen, also warteten wir nur darauf, zu hören, dass das Spiel "Gold geworden" war und dass Review-Codes im Vorfeld der Veröffentlichung am 20. Juli verschickt wurden. Es stellt sich heraus, dass wir geduldiger sein müssen als erwartet.

Ascendant Studios hat bekannt gegeben, dass Immortals of Aveum auf den 22. August verschoben wurde, um etwas mehr Feinschliff zu geben, so dass wir vier Wochen länger warten müssen als ursprünglich geplant.