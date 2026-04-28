Im NBA-Draft 2026 wurden seit 2003 die wenigsten Spieler verpflichtet, nur 11 stammen aus europäischen Teams

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Die NBA hat die vollständige Liste der Spieler bekannt gegeben, die für den NBA Draft 2026 unterschrieben haben, der am 23. und 24. Juni in New York stattfindet, nach dem letzten möglichen Termin der NBA-Finals (spätestens zwischen dem 4. und 20. Juni). Und in diesem Jahr haben nur 71 Spieler unterschrieben, die niedrigste Zahl seit 2003; 2025 waren es 106, und 2021 lag der Rekord von 363 auf.

Warum ist das so? Die neuen NIL -Regeln, die Rechte von College-Basketballspielern, Rechte an Namen, Bild und Abbild zu behalten, die nach 2021 eingeführt wurden, bedeuten, dass College-Basketballspieler oft bessere Vertragsverträge mit ihren Universitäten erhalten als in der NBA, weshalb viele sich entscheiden, noch einige Jahre länger bei der NCAA zu bleiben.

Trotz der NIL-Regeln stammt die überwiegende Mehrheit der für den NBA Draft 2026 verpflichteten Prospects aus der NCAA, wobei Eurohoops berichtet, dass nur 11 dieser 71 Spieler aus europäischen Ligen stammen:



Sergio de Larrea (Valencia Basket)



Jack Kayil (ALBA Berlín)



Luigi Suigo (Mega Basket)



Alexandros Samodurov (Panathinaikos)



Bassala Bagayoko (Surne Bilbao)



Francesco Ferrari (Virtus Bologna)



Pavle Backo (Mega Basket)



Mohammad Amini (Nancy)



Marc-Owen Fodzo Dada (Nancy)



Wsewolod Isschenko (Lokomotive)



Es ist jedoch erwähnenswert, wie AS anmerkt, dass einige europäische Spieler über die nordamerikanischen College-Basketballligen in die NBA wechseln, statt über ihre eigenen europäischen Ligen, weil es immer noch ein großes Ungleichgewicht zwischen den besten europäischen Ligen und den College-Basketballligen Nordamerikas gibt, wobei junge Spieler viel wertvollere Verträge erhalten, wenn sie nordamerikanische Universitäten besuchen.

So ist es bei Aday Mara, einem 21-jährigen Spanier, der NCAA-Meister und bester Spieler wurde und zuvor für Zaragoza Basket spielte, bevor er zur University of California wechselte und in der nächsten Saison in die NBA wechselt.