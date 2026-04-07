Wer ist Aday Mara, der erste Spanier, der die NCAA-College-Basketballliga gewann

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Die NCAA, die beste College-Basketballliga in den Vereinigten Staaten und Kanada, endete mit einem 69:63-Sieg der Michigan Wolverines gegen die Connecticut Huskies. Michigan gewann die NCAA zum zweiten Mal überhaupt nach 1989 und verweigerte damit die Huskies, eines der erfolgreichsten Teams der Liga, mit sechs Titeln zwischen 1999 und 2024.

Und die Michigan Wolverines hatten einen unerwarteten Star, den 21-jährigen Aday Mara, der der erste Spanier wurde, der in der NCAA antrat, und natürlich der erste, der sie gewann. Mara erzielte im Finale 8 Punkte und wurde zusammen mit zwei Teamkollegen (Elliot Cadeau und Morez Johnson Jr) und zwei von den Huskies (Tarris Reed Jr. und Alex Karabab) als einer der fünf besten Spieler des Turniers ausgezeichnet. Im Halbfinale gegen Arizona erzielte Mara mit 26 Punkten bei 11 von 16 Würfen eine persönliche Bestleistung.

Mara wurde am 7. April 2005 in Saragossa geboren und ist der Sohn von Angélica "Geli" Gómez, einer Profi-Volleyballspielerin der spanischen Nationalmannschaft. Mara spielte für sein lokales Team, Zaragoza Basket, bevor er 2023 zur University of California wechselte. Nach zwei Saisons wechselte er an die University of Michigan, wo er in seiner ersten Saison Meister wurde.

International spielte Mara für Spanien bei der FIBA U17-Weltmeisterschaft 2022 und der FIBA U18-Europameisterschaft 2023: In beiden Turnieren verlor Spanien das Finale gegen die Vereinigten Staaten und Serbien, was ihm zwei Silbermedaillen einbrachte.