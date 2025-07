Im Jahr 2025 starben in Gaza mehr Menschen an Hungersnöten als in den beiden Vorjahren zusammen

HQ

Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 sind in Gaza 113 Menschen durch Hunger ums Leben gekommen. Humanitäre Organisationen, darunter die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation, haben ein Problem ins Rampenlicht gerückt, das langfristig so tödliche Auswirkungen haben könnte wie die Bomben, die immer noch täglich über dem Gazastreifen fallen.

Während sich der Krieg dem zweiten Jahr nähert und Luftangriffe die Infrastrukturen irreparabel zerstören, fordern die Auswirkungen des 18-monatigen Lebens ohne Zugang zu Nahrungsmitteln ihren Tribut. Am Donnerstag teilte der palästinensische Gesundheitsminister mit, dass zwei weitere Menschen direkt an den Folgen einer Hungersnot gestorben seien, wie die Nachrichtenagentur EFE berichtete. Das sind 59 Todesopfer durch Hungersnöte im Jahr 2025 und insgesamt 113 seit Oktober 2023. Im ersten Halbjahr 2025 mehr als in den beiden Vorjahren zusammen.

Von diesen 113 Todesfällen waren 81 minderjährig. Es wird angenommen, dass eines von fünf Kindern in Gaza-Stadt unterernährt ist, so die UNRWA.

Besonders gefährlich ist der Mangel an Nahrung für Kinder und Schwangere: Allein im Jahr 2025 wurden 1.556 Frühgeburten und 3.120 Abtreibungen und Totgeburten gemeldet. Insgesamt hat das Gesundheitssystem in Gaza in diesem Jahr 28.677 Fälle von Unterernährung bei Kindern registriert.

"Die Mehrheit der Kinder, die unsere Teams behandeln, sind abgemagert, schwach und einem hohen Risiko ausgesetzt, zu sterben, wenn sie nicht die Behandlung erhalten, die sie dringend benötigen", sagte Philippe Lazzarini, Direktor des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), am X.

