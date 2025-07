HQ

Die neuesten Nachrichten über Gaza . Ich kann mir nur eines vorstellen, was schlimmer ist, als zu verhungern, und das ist, seine Kinder verhungern zu sehen. Im Gazastreifen ist dieser Albtraum die harte Realität, mit der mehr als 1,5 Millionen Menschen jeden Tag konfrontiert sind, während Israels Bestrafung und Bombardierung der Hamas andauert. Der Krieg hat nicht nur verheerende Schäden angerichtet, indem er alle Gebäude im Gazastreifen, die mehr als zwei Stockwerke hoch sind, von der Landkarte getilgt hat, sondern auch die Bevölkerung ohne Vorräte und Zugang zu Hilfe zurückgelassen hat.

Heute Nachmittag berichtete die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), eine von den USA und Israel unterstützte Organisation, über die Ankunft von 13 LKW-Ladungen mit Kartoffeln in Gaza, um sie an die Flüchtlinge und Vertriebenen zu verteilen. Dies geschah, nachdem mehr als hundert unabhängige Organisationen (darunter UN-Vertreter) eine Hungersnot der Klasse 5 (katastrophal) über die Bevölkerung angeprangert hatten, bei der täglich etwa zehn Menschen an reiner Unterernährung sterben.

Besonders dramatisch ist dies im einzigen Krankenhaus, das in Gaza übrig geblieben ist, wo man behauptet, dass schwangere und unterernährte Frauen verzweifelt in die Zukunft blicken. Die UN-Agentur für sexuelle und reproduktive Gesundheit (UNFPA) warnt vor "katastrophalen Geburtenfolgen" in Gaza als Folge von "Hunger, psychischen Traumata und dem Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung".

Diese Bedingungen, warnt der UNFPA, "bedrohen das Überleben einer ganzen Generation".

Israel hat auch im UN-Hauptquartier in New York gewarnt, dass es viele der Mitarbeiter der humanitären UN-Organisation OCHA nicht verlängern werde, weil sie, wie es behauptet, "mit der Hamas verbunden sind".