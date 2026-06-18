Im Gegensatz zu Mumbai hat Hongkong heute seine höchste Regenwarnung herausgegeben

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Das Wetter wird immer schwerer vorherzusagen, da sich das Klima weltweit verändert und extremere Phänomene die verschiedenen Kontinente treffen. Während wir gestern über den trockensten Juni in Indiens Mumbai berichteten und die Finanzhauptstadt dazu brachte, Wasser zu rationieren, haben wir heute erfahren, dass Hongkong gerade seine höchste Regenwarnung ausgesandt hat. Die ebenfalls weitläufige Stadt hat nach starken Regenfällen das "schwarze Regensturmsignal" ausgelöst, was zu Schulschließungen, Geschäfts- und Marktstörungen sowie dem offiziellen Rat der lokalen Verwaltung an die Bewohner geführt hat, Schutz zu suchen.

Wie üblich in der asiatischen Stadt bleibt die Möglichkeit schwerer Überschwemmungen ein großes Problem. Das Hongkonger Observatorium warnt, dass Regen von über 70 mm pro Stunde in den folgenden Stunden und Tagen anhalten könnte, während heftige Böen auch mehrere Teile der Stadt betreffen.

Und es ist auch nicht das erste Mal in diesem Frühling, denn die neue Störung kommt während einer größeren Phase extremer Wetterereignisse im Süden Chinas. Sowohl Hongkong als auch die umliegenden Gebiete, einschließlich Shenzhen, wurden von vollen Tagen mit starkem Regen getroffen, der mit einem aktiven Monsun im Südwesten (ironischerweise das Wettermuster, das in Indien übersehen wurde) und von Tiefdruck, die das Risiko von Überschwemmungen, Erdrutschen und Reisestörungen erhöhen. Alles kurz vor dem bevorstehenden Drachenbootfestival-Wochenende.