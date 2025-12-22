Ilia Topuria hält Arman Tsarukyan für "nicht sehr schlau": "Verpiss dich, Arman!"

HQ

Ilia Topuria hat sein Schweigen gebrochen, nachdem er wochenlang von UFC-Rivalen wie Islam Makhachev und insbesondere Arman Tsarukyan, dem Kämpfer, der beim UFC-Interimskampf um den Leichtgewichtstitel ausgeschlossen wurde, sein Schweigen gebrochen hat.

Topuria kündigte an, dass er in den ersten drei Monaten des Jahres aus persönlichen Gründen nicht kämpfen werde, was er später in einer Erklärung erklärte: Er behauptet, im falschen Fall häuslicher Gewalt erpresst worden zu sein. Einige haben gefordert, dass Topurias Leichtgewichtstitel ihm entzogen werden soll, falls er ihn nicht verteidigt, aber die UFC organisierte im Januar 2026 einen Zwischenkampf zwischen Paddy Pimblett und Justin Gaethje. Der Sieger trifft dann später im Jahr auf Topuria.

Einer der entscheidendsten bei den Entscheidungen war Tsarukyan, der trotz seiner höheren Platzierung nicht die Chance bekam, um den Interimstitel zu kämpfen. Topuria sagte auf dem YouTube-Kanal 'eldoberdanMMA', dass Tsarukyan "ein guter Kämpfer, aber nicht sehr klug" sei, und erklärte, dass ihm andere Chancen auf die Weltmeisterschaft gegeben wurden und er sich aus dem Kampf zurückgezogen habe. "Wir alle Kämpfer hatten Rückenschmerzen, Beinschmerzen und sind trotzdem zum Kampf erschienen. Aus irgendeinem Grund hat er es nicht getan."

Arman Tsarukyans Weigerung zu kämpfen und Kopfstöße haben UFC-Probleme verursacht

"Ich spreche als Promoter. Jemandem so eine große Beförderung zu geben, so viel Geld in seine Werbung zu investieren, ihn auf so eine große Karte zu setzen... nur damit sie dich so übers Ohr hauen, es ist sehr schwer, ihnen wieder zu vertrauen", fügte Topuria hinzu.

"Dann hatte er noch einen weiteren Hauptkampf, bei dem er seinen Gegner beim Face-Off mit dem Kopf stieß. Das zeugt weder von großer Intelligenz noch spiegelt es die Unterstützung wider, die ihm die UFC in ihren Werbeaktionen gibt. Die Leute investieren viel Geld in seine Kämpfe, und mit einem Kopfstoß riskiert er alles. Sein Gegner könnte unnötigen Schaden erleiden und der Kampf könnte auseinanderfallen. Wenn du jemanden wie ihn siehst, würdest du ihn weiterhin unterstützen?"

Topuria beendete seine Meinung zu Tsarukyan mit den Worten, dass die UFC "das gesehen haben, sich an einen Tisch gesetzt und dachten: 'Verpiss dich, Arman' Also, von hier aus: Verpiss dich, Arman!"