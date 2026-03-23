Iga Swiatek trennt sich nach enttäuschendem Saisonstart von Trainer Wim Fissette

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Iga Świątek, auf Platz drei der Weltrangliste (kürzlich an Elena Rybakina verloren), hat einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt und schaffte es in den vier Turnieren, an denen sie 2026 teilgenommen hat, nicht über das Viertelfinale hinauszukommen. Zuletzt schied sie in der zweiten Runde und in ihrem Debütmatch beim Miami Open gegen ihre Landsfrau Magda Linette aus. Es war das erste Mal in 74 Turnieren, dass sie in ihrer ersten Runde ausgeschieden ist.

Infolgedessen hat sich die 24-jährige polnische Spielerin von ihrem Trainer Wim Fissette getrennt, mit dem sie seit Oktober 2024 zusammenarbeitet. Im letzten anderthalben Jahr gewann Swiatek drei WTA-Einzeltitel, darunter ihren ersten Wimbledon-Titel und ihren sechsten Grand Slam insgesamt.

"Miami war eine Herausforderung für mich. Ich empfinde natürlich Enttäuschung, Verbitterung und Verantwortung für meine Leistung auf dem Spielfeld. Ich habe auch viele wichtige Lektionen gelernt, und ich finde, das ist sehr menschlich", sagte Swiatek.

"Das gesagt, habe ich nach vielen Monaten Zusammenarbeit mit meinem Trainer Wim Fissette beschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen. Es war eine intensive Zeit voller Herausforderungen und vieler wichtiger Erfahrungen. Ich bin dankbar für seine Unterstützung, Erfahrung und alles, was wir gemeinsam erreicht haben – einschließlich eines meiner größten Sportträume", erklärte Swiatek und bezog sich auf ihren Wimbledon-Sieg.

In seinem eigenen Beitrag sagte Fissette, es sei "eine schöne Geschichte" gewesen, Iga 2018 zum ersten Mal zu treffen, nachdem sie das Junioren-Wimbledon gewonnen hatte, und sieben Jahre später gemeinsam zu gewinnen, räumte jedoch ein, dass die Partnerschaft hinter den Erwartungen zurückblieb.

"Wir wollten beide mehr und haben dafür gearbeitet, aber wichtige Momente und Lektionen geteilt. Iga, ich wünsche dir jetzt viel Glück und Erfolg bei dem, was als Nächstes kommt. Ich bin sicher, du wirst es haben."