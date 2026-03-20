Iga Swiatek schied in ihrem Debütmatch eines WTA-Turniers erstmals seit 2021 in 74 Turnieren aus

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Iga Swiatek verlor den zweiten Platz in der WTA-Rangliste an die Indian Wells-Finalistin Elena Rybakina und erlitt einen weiteren Rückschlag bei den Miami Open: Sie verlor ihr Eröffnungsmatch des Turniers, zum ersten Mal verliert sie bei ihrem Debüt nach 74 WTA-Turnieren, beginnend in den WTA-Finals 2021.

Swiatek, das ein Freilos für die zweite Runde des Turniers erhielt, verlor gegen eine Landsfrau, die 34-jährige Magda Linette, die auf Platz 50 der Welt steht. Das war eine Überraschung, denn sie gewann den ersten Satz mit 1:6, verlor dann aber die folgenden beiden Sätze und endete in der zweiten Runde mit 1:6, 7:5, 6:3.

Swiatek sagte nach dem Match, dass sie "seit etwa fünf Jahren nicht mehr so etwas gefühlt hat" und dass sie taktisch nichts mehr gut im zweiten und dritten Satz gemacht habe. "Ich gehe einfach zurück an die Arbeit und versuche, etwas Positives aus den Übungen herauszuholen... und versuche, es herauszufinden."

Nach dem Sieg über Swiatek wird Linette als nächstes gegen Alexandra Eala antreten, nachdem sie zwei ihrer drei Duelle gewonnen hat.