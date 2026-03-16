Sabalenka gewinnt das "Russische Roulette"-Finale mit Rybakina in Indian Wells

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Die WTA-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka besiegte Elena Rybakina im Indian Wells-Finale mit 3:6, 6:3, 7:6(6), ein Finale, das Rybakina als "russisches Roulette" bezeichnete und in einem Tie-Break entschieden wurde, wobei Sabalenka nur mit zwei Punkten Vorsprung gewann.

Der Sieg bei Indian Wells war eines von Sabalenkas größten unerledigten Aufgaben, und sie rehabilitierte sich selbst, indem sie Rybakinas 12-Siegesserie gegen Top-10-Spielerinnen beendete. Sabalenka hatte das Finale 2025 gegen Mirra Andreeva verloren und 2023 auch das Finale gegen Rybakina.

Rybakina besiegte außerdem Sabalenka in den letzten beiden Begegnungen in Melbourne im Januar und in Riad im November 2025. "Es gab viel Gleichberechtigung, besonders im dritten Satz. Es war wie ein russisches Roulettespiel; Ich glaube nicht, dass einer von uns etwas Außergewöhnliches getan hat, um den anderen zu überstrahlen und zu gewinnen", sagte Rybakina, erschüttert nach ihrer Niederlage

Die 26-jährige kasachische Spielerin Rybakina, die im vergangenen Januar die Australia Open gewann, ihren zweiten Grand Slam, ist auf Weltranglistenplatz 2 aufgestiegen und übertrifft damit Iga Swiatek in der Rangliste.