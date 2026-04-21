I Am Legend Fortsetzung mit Michael B. Jordan, Will Smith, sichert sich den Regisseur

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I Am Legend 2 hat gerade einen großen Schritt gemacht, um real zu werden. Die Fortsetzung des Films von 2007 wurde erstmals 2024 bestätigt, wobei es Gespräche über eine Rückkehr von Will Smith in gewissem Maße gab sowie Michael B. Jordan als Hauptdarsteller.

Jetzt haben wir auch ein Update zum Regisseur des Films. Collider sprach mit Steven Caple Jr., der bestätigte, dass er den Film für Warner Bros. inszenieren wird. Caple Jr. arbeitet auch an einigen Paramount-Projekten und arbeitet nun am Netflix-Remake von Man on Fire. Es ist unklar, wo I Am Legend 2 in seinen vollen Terminkalender passt, aber es ist in Arbeit.

Akiva Goldsman, der den Originalfilm geschrieben hat, kehrt ebenfalls für die Fortsetzung zurück. Das wird für manche Zuschauer jedoch nicht halb so verwirrend sein wie Smiths Rückkehr. Es wird jedoch erklärt, dass die Filmemacher für die Fortsetzung das alternative Ende des Originalfilms verwenden werden, das dem Ende des Richard-Matheson-Buches von 1954 näher folgt. Anstatt in einem Feuer des Ruhms unterzugehen, musste Smiths Figur mit der Erkenntnis überlassen, dass die Monster, die er zu hassen begonnen hatte, keine gedankenlosen Tötungsmaschinen waren, sondern Menschen, die seit dem Untergang der Menschheit als Gesellschaft gewachsen waren. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich dieses Thema auch in der Fortsetzung fortsetzt, die etwa 20 Jahre später entstanden ist.