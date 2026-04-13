Hyundais wilde Venus- und Erdekonzepte vollständig offenbart

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Vor nicht allzu langer Zeit haben wir Ihnen einige Teaser-Bilder von Hyundais neuen Konzeptwagen, Earth und Venus, gezeigt und ein radikal neues Designprofil für das Unternehmen angedeutet.

Jetzt hat Hyundai diese beiden auffallsvollen neuen EV-Konzepte vollständig veröffentlicht, und sie sind so weit entfernt von heutigen Ioniq-Modellen, wie man nur sein kann.

Vor der Autoausstellung in Peking vorgestellt, signalisiert das Duo einen großen Designwandel für Hyundais elektrische Zukunft, indem der vertraute pixelleichte Look zugunsten eines viel saubereren, skulpturaleren Ansatzes abgegeben wird.

Der Venus ist ein schlanker Fastback-Hybrid-Hatchback-Limousinen-Hybrid mit einer dramatischen einkurvigen Silhouette, in Gold lackiert und mit futuristischen Details wie Glasdach und minimalistischem, bildschirmlastigem Innenraum ausgestattet.

Der Earth hingegen geht in die entgegengesetzte Richtung – ein klobiger, kantiger SUV mit robusten Details wie Schutzplatten und freiliegenden Details, kombiniert mit einer überraschend weichen, loungeartigen Kabine mit sogenannten "Air-Hug"-Sitzen.

Beide Autos sind Teil von Hyundais Vorstoß nach China mit einer lokaleren Ioniq-Modellpalette und verwenden sogar planetenbasierte Namen statt Nummern. Es gibt noch keine technischen Details und auch keine Informationen darüber, ob Venus und die Erde sowie ihre jeweiligen Profile in ein globaleres Line-up einfließen werden.

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