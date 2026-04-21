Hungry, Hungry Flusspferde sind in der neuesten Adaption, die du nicht wolltest, auf freiem Fuß

In letzter Zeit gibt es allerlei seltsame Adaptionen, während Hollywood alles jagt und schnappt, was es mit einem Hauch von IP-Wert haben kann. Vielleicht ist dieser Versuch aber zu weit gegangen...

Ein erster Trailer wurde für Hungry veröffentlicht, eine abendfüllende Adaption des ikonischen Spiels Hungry, Hungry, Hippos, und ja, du hast es erraten, der Film folgt einer Gruppe von Menschen, die versuchen, wütende und ausgehungerte Nilpferde zu überleben.

Geschrieben und inszeniert von James Nunn aus One Shot, spielen Madison Davenport, Tracey Bonner, Joaquim de Almeida, Michel Curiel, Jim Meskimen, Samantha Coughlan, Olivia Bernstone und River Codack die Hauptrollen.

Was der Film erforschen will, erklärt die Handlung: "Angesiedelt in der geheimnisvollen und gefährlichen Landschaft der südöstlichen amerikanischen Sumpfgebiete begibt sich eine Gruppe von Touristen auf eine Bootstour. Unwissend über die Gefahren des Bayous wagen sie sich von den ausgetretenen Pfaden, gelockt vom Versprechen eines exklusiven Abenteuers. Sie ahnen nicht, dass ihre Reise in einen Kampf ums Überleben gegen ein gefräßiges Nilpferd verwandeln wird, das sich in der Tiefe versteckt. Hungry ist ein atemberaubender Überlebensthriller, der den unmöglichen Kampf gegen eines der mächtigsten Wesen der Natur darstellt."

Im Juni erscheint es auf VOD und im September auf der Sky Cinema-Plattform für alle Nutzer des Dienstes; unten sehen Sie einen Trailer zu Hungry, der all seinen filmischen Glanz einfängt.