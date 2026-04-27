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Ich möchte damit beginnen, meine Liebe zum Profi-Wrestler Hulk Hogan zu gestehen. Seit ich ihn in den 80ern wrestlen sah, ist er - zusammen mit Optimus Prime - eine Art Leitstern in meinem Leben und das Fundament meines lebenslangen Interesses am Profi-Wrestling. Ich bin stolz, ihn tatsächlich getroffen und mit ihm gesprochen zu haben, was ich als ein Highlight meines Lebens betrachte. Also stellt euch meine Überraschung und Begeisterung vor, als Netflix ziemlich kurzfristig ankündigte, eine Dokumentation zu veröffentlichen, die dem Mann, dem Mythos und der Legende gewidmet ist.

Hulk Hogan: Real American ist eine vierteilige Miniserie mit einer Gesamtlaufzeit von fast genau vier Stunden und recht langen Pausen zwischen den einzelnen Folgen. Man kann davon ausgehen, dass die Produktion zügig vorangetrieben wurde, um nach seinem tragischen Tod im Alter von 71 Jahren vor knapp einem Jahr das Eisen zu schmieden, solange es noch heiß war. Netflix ist das perfekte Unternehmen, um eine solche Dokumentation zu machen, angesichts seiner Erfahrung mit Popkultur-Dokumentarfilmen, aber auch, weil es eine Partnerschaft mit WWE hat.

"Trainiere. Sprich deine Gebete. Iss deine Vitamine." // Netflix

Die Erwartungen waren daher zu Beginn der Serie enorm, wobei jede Folge eine Epoche in Hogans Leben repräsentierte. Etwas, das mir früh auffällt, ist, dass Hulk Hogan: Real American in erster Linie darauf ausgelegt zu sein scheint, den berühmtesten Wrestler aller Zeiten zu feiern, anstatt ein unparteiisches Porträt von ihm zu bieten. Das soll nicht heißen, dass kontroverse Themen nicht angesprochen werden, und tatsächlich trägt Hogan selbst viel dazu bei, das Bild nuancierter zu gestalten, einfach indem er er selbst ist. Er wurde oft beschuldigt, nicht mehr Terry Bollea zu sein, die Person, als die er geboren wurde, sondern eine Denkweise anzunehmen, als wäre er tatsächlich der Superheld Hulk Hogan, weshalb ich ihn in dieser Rezension weiterhin Hogan und nicht Bollea nennen werde.

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Das zeigt sich schon früh, und mehrmals spricht er so großspurig, dass es sofort peinlich wird und die Kontraste und Nuancen bietet, die eine Dokumentation so dringend braucht. Dennoch werden wir auf eine Reise mitgenommen, auf der Netflix wirklich in die Archive eingetaucht ist und uns noch einmal erleben lässt, wie WWE (damals bekannt als WWF, bevor der World Wildlife Fund sie zur Namensänderung zwang - aber das ist eine andere Geschichte) ihre Blütezeit erreichte - nicht nur durch Vince McMahons aggressive Aktionen, sondern auch dank der enormen Popularität, die Hogan einbrachte.

Hogan erhält daher wahrscheinlich zu Recht einen großen Teil des Verdienstes dafür, dass Wrestling heute ein globales Phänomen ist, das Millionen von Fans in die Arenen zieht und Milliarden an Einnahmen generiert. Für mich, da ich Hogans Reise fast vollständig verfolgt habe, fühlt sich vieles davon vertraut an, aber es gibt mehrere Clips, die ich noch nicht gesehen habe, und Netflix verdient Anerkennung für all die prominenten Wrestler, die sie zusammengebracht haben, um sie zu Hogan interviewen zu lassen.

"Was hast du vor, wenn Hulkamania auf dich losgeht!" // Netflix

Viele loben seine Beiträge zum Wrestling, aber viele von ihnen nutzen auch die Gelegenheit, ein komplexeres Bild eines ziemlich problematischen Mannes hinter den Kulissen zu zeichnen, sobald die Kameras aufgehört haben, zu laufen. Am besten ist Bret "The Hitman" Hart, der Hogan in seiner üblichen offenen Art den Wind aus den Segeln nimmt, indem er ihn als "hinterhältiges, messerschwingendes Stück Scheiße" bezeichnet und unter anderem auf seine Einmischung während WrestleMania IX anspielt, als Hogan Harts Karriere aktiv untergrub.

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Insgesamt ist die Dokumentation voller Momente, in denen Hogans wenig charmante Persönlichkeit durchscheint, und er überraschend selten bereit ist, Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen, das er getan hat. Es gibt immer Ausreden, und wenn überhaupt, wurde er von den Leuten enttäuscht und nicht umgekehrt, und manchmal wird es fast komisch, wenn Netflix ein fragwürdiges Verhalten von Hogan fast direkt hintereinander zeigt, nur damit wir später sehen, wie er sich darüber ärgert, dass er genauso behandelt wurde. Für mich scheint es offensichtlich, dass Hogan wirklich glaubt, er sei der supergute, gesunde Amerikaner, der jüngere Hulkamaniacs aufforderte: "Trainiere. Sprich deine Gebete. Nimm deine Vitamine ein." Er konnte daher nichts falsch machen, und das zeigt sich in seiner Persönlichkeit.

Eine Person, die für Hogans Karriere wichtiger war als jeder andere, ist der bereits erwähnte McMahon, der übrigens seine eigene, sehr sehenswerte Netflix-Dokumentation hat. Allerdings wurde er nach einigen schwerwiegenden Fehltritten im Laufe der Jahre gründlich "abgesetzt", und man kann annehmen, dass das der Grund ist, warum er in Hulk Hogan: Real American außer in ein paar einzelnen Zitaten nicht vorkommt. Seine Ansichten über Hogan zu hören - zu denen unter anderem massive Gerichtsstreitigkeiten gehören - hätte diese Dokumentation zumindest um eine Stufe gehoben, aber das ist nicht der Fall.

Ein weiterer Faktor, der das Ganze herunterzieht, ist, dass Hogan selbst bestrebt ist, Hulk Hogan zu bleiben, ein Mann ohne Schwächen. Wenn es heikel oder persönlich wird, bricht er das Gespräch einfach ab, um nicht auch nur eine Sekunde schwach zu wirken. Das bedeutet, dass wir dem Mann nie wirklich nahekommen, obwohl er dort sitzt und die Fragen gestellt werden.

"Ich bin der Mann, der das Wrestling berühmt gemacht hat." // Netflix

Alles in allem kann man Hulk Hogan: Real American aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Insgesamt lässt sich Hulk Hogan: Real American aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum einen als eher schwache und zaghafte Dokumentation, die die problematischeren Seiten des Protagonisten ausklammert, von denen es übrigens viele gibt. Von einer Persönlichkeit, die oft fragwürdig wirkt, über das Verwerfen von Freunden und Kollegen, Rassismusvorwürfe bis hin zum Sex mit der Freundin seiner Tochter. All das wird auf bloße Randbemerkungen reduziert, von denen ich gerne mehr gesehen hätte, und als Dokumentation reicht das einfach nicht aus.

Wenn wir Hulk Hogan: Real American stattdessen als feierliche Hommage an einen legendären Wrestler sehen, der weltweit zu einem popkulturellen Phänomen wurde und unzählige junge Menschen (mich eingeschlossen) dazu inspiriert hat, freundlich zu sein und gesund zu leben, dann ist es eine phänomenale Miniserie. Sie bietet jede Menge Augenschmaus aus den Archiven, die ikonischsten Momente der Wrestling-Welt und Interviews mit so vielen großen Namen, dass mir manchmal fast die Augen vor Emotionen füllten.

Wie du selbst darüber stehst, hängt wahrscheinlich davon ab, wie du Hulk Hogan siehst. Wenn du ihn als äußerst problematische Figur siehst und kein Interesse am Wrestling hast, ist es reine Propaganda und eine schwache Dokumentation. Wenn du hingegen den Wrestler Hulk Hogan magst, dann erwarten dich vier Stunden herrlicher Wrestling-Nostalgie.